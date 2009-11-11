4 راهکار برای رسیدن دولت و مجلس به وفاق در هدفمند کردن یارانه ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تاکید رئیس جمهور درباره هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفتن یک صندوق برای واریز درآمدهای یارانه ها است، اظهار داشت: دولت معتقد است باید دستش در درآمد و هزینه باز باشد اما معنای این نظر این نیست که مجلس نظارتی به کار دولت نداشته باشد، بلکه مجلس با وجود در نظر گرفتن صندوق نیز امکان نظارت خواهد داشت و پیشنهاد رئیس جمهور این است که دو ناظر از سوی مجلس بر عملکرد آن صندوق نظارت کنند.

نماینده مردم تهران در خصوص دیدگاه های رئیس مجلس پیرامون نظر رئیس جمهور تصریح کرد: نظر آقای لاریجانی این است که تعیین صندوق خلاف اصول 52 و 53 قانون اساسی است اما عزیزی معاون رئیس جمهور اذعان داشت که نظر شورای نگهبان این نیست که همه منابع باید به حساب خزانه واریز شود بلکه برخی درآمدها می تواند در قالب شرکت های دولتی در نظر گرفته شوند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه اختلاف نظر بین دولت و مجلس به نحوی بود که نقطه مشترکی بین دو طرف وجود نداشت، خاطر نشان کرد: پیشنهادی از طرف بنده ارائه شد که واریز وجوه به خزانه باقی بماند ولی برداشت از خزانه بر اساس قانون بودجه سالانه باشد که دراین صورت دغدغه دولت مبنی بر اینکه نمایندگان تکلیف جدیدی در بودجه برای آن منابع در نظر گیرند و نیز نیاز داشتن بودجه به ریز هزینه ها مرتفع می شود و نظارت دیوان محاسبات نیز به مصرف از سوی دولت برقرار خواهد بود و به نظر من این نقطه، نقطه وفاق است.

وی افزود: یک راه دیگر این است که مجلس لایحه هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کند و شورای نگهبان نیز آن را مورد تایید قرار دهد و دولت نیز پیشنهاد خود را در لایحه برنامه پنجم به مجلس ارائه دهد که اشکال این راهکار این است که دولت تا پایان بررسی برنامه پنجم درباره زمان اجرای لایحه اطمینان نظر نخواهد داشت.

مصباحی مقدم راهکار دیگر رسیدن به نقطه وفاق را تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس و ایراد شورای نگهبان به آن دانست و گفت: ممکن است شورای نگهبان بر اساس تفکیک قوا مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی تلقی کند و در این صورت مجلس می تواند مصوبه قبلی را اصلاح کند که نتیجه این راهکار نیز خیلی روشن نیست.

به گفته نماینده تهران راهکار سوم ورود رهبر معظم انقلاب به موضوع است به نحوی که ایشان دستور بدهند که مجلس و دولت در موضوع هدفمند کردن یارانه ها به توافق برسند و بعد از دستور رهبری بر مجلس واجب است که تبعیت کند هر چند ما دوست نداریم که در این موضوع از جایگاه رهبری هزینه شود.

رئیس کمیسیون ویژه طرح هدفمند کردن یارانه ها در خصوص راهکار چهارم اظهار داشت: آخرین راهکار این است که حال لایحه هدفمند کردن یارانه ها به کمیسیون برگشته مشابه آنچه مجلس در مورد بودجه سالانه انجام می دهد در مورد هدفمند کردن یارانه ها انجام دهد و هیئت رئیسه مجلس بپذیرد که کمیسیون ویژه اجازه بررسی لایحه و پیشنهادهای نمایندگان را داشته باشد و به نظر من با این راهکار نمایندگانی که مایلند موضوع هدفمند کردن یارانه ها با توافق حل شود آمادگی لازم را برای اصلاح و برگشت از مصوبه را دارند.

مصباحی مقدم در پایان تاکید کرد: مصلحت این است که دولت و مجلس به نقطه مشترکی در موضوع هدفمند کردن یارانه ها برسند و در این رابطه بحث بر سر این نیست که چه کسی کوتاه آمده و یا عقب نشینی کرده است چون تا همین الان دولت نیز از تشکیل صندوق برای هدفمند کردن یارانه ها کوتاه آمده است.