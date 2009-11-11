  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۰۹

آدامس حامل دارو ایجاد شد

آدامس حامل دارو ایجاد شد

گروهی از محققان آمریکایی آدامسی را توسعه دادند که قادر است داروهایی از قبیل انسولین را در جریان خون آزاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا که قرار است نتایج اولیه آزمایشات خود را در اجلاس سالانه موسسه فیزیک آمریکا ارائه کنند این آدامس را ایجاد کردند.

با توسعه این آدامس حامل دارو، انسولین و سایر داروهای غیرخوراکی که نمی توانند در مقابل اسیدهای معده و آنزیمهای روده اثرات خود را حفظ کنند قادر خواهند بود از راه دهان وارد دستگاه گردش خون شوند.

این آدامس نوآورانه محتوی کپسولهای میکروسکوپی است که می توانند از دارو محافظت کرده و آن را سالم و مستقیما به گردش خون برسانند.

این کپسولها به حدی کوچک هستند که در بزاق دهان حل می شوند و بدون اینکه بیمار متوجه بشود می توانند بلعیده شوند.

براساس گزارش تلگراف، این کپسولها با گیره هایی پوشیده شده اند که به دیواره روده حمله می کنند و به آهستگی دارو را آزاد می کنند.

این آدامس انتقال انسولین، هورمونها و داروهای ضد التهابی از راه دهان را امکانپذیر خواهد کرد. تاکنون نتایج آزمایشگاهی این آدامس مثبت بوده است.

کد مطلب 981222

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها