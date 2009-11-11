آدامس حامل دارو ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا که قرار است نتایج اولیه آزمایشات خود را در اجلاس سالانه موسسه فیزیک آمریکا ارائه کنند این آدامس را ایجاد کردند.

با توسعه این آدامس حامل دارو، انسولین و سایر داروهای غیرخوراکی که نمی توانند در مقابل اسیدهای معده و آنزیمهای روده اثرات خود را حفظ کنند قادر خواهند بود از راه دهان وارد دستگاه گردش خون شوند.

این آدامس نوآورانه محتوی کپسولهای میکروسکوپی است که می توانند از دارو محافظت کرده و آن را سالم و مستقیما به گردش خون برسانند.

این کپسولها به حدی کوچک هستند که در بزاق دهان حل می شوند و بدون اینکه بیمار متوجه بشود می توانند بلعیده شوند.

براساس گزارش تلگراف، این کپسولها با گیره هایی پوشیده شده اند که به دیواره روده حمله می کنند و به آهستگی دارو را آزاد می کنند.

این آدامس انتقال انسولین، هورمونها و داروهای ضد التهابی از راه دهان را امکانپذیر خواهد کرد. تاکنون نتایج آزمایشگاهی این آدامس مثبت بوده است.