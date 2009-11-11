لزوم ایجاد کرسی های آزاد اندیشی در رسانه ملی

مریم بهروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمدید حکم عزت الله ضرغامی بعنوان رئیس سازمان صداوسیما برای دوره 5 ساله دیگر، اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب هوشمندانه درحکم ضرغامی فرموده اند، رئیس سازمان صدا و سیما تنها یکسال فرصت دارد نه 5 سال تا در جهت اصلاح و رفع نواقص رسانه ملی همه تلاش وکوشش خود را انجام دهد.

وی با اشاره به بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد کرسی های آزاد اندیشی، عنوان کرد: همانطور که رهبری فرمودند، باید کرسی های آزاد اندیشی برای بحث وتبادل نظر وجود داشته باشد که بهترین مکان نیزبرای ایجاد کرسی های آزاد اندیشی رسانه ملی خواهد بود.

*مردمسالاری فوق دموکراسی است

این فعال سیاسی تصریح کرد: بنا بر فرمایشات رهبری، صداوسیما باید فرصت بحث وتبادل نظر بین طیف های مختلف جامعه را فراهم کند تا مردم مردمسالاری را که فوق دموکراسی است را مشاهده کنند ودیگر شایعاتی مبنی بر تریبون نداشتن نخبگان طیف های دیگر مطرح نباشد.

وی با تاکید براینکه نگرانی از مناظره تلویزیونی نمایندگان طیف های مختلف جامعه وجود نخواهد داشت، عنوان کرد: مناظره هایی که در انتخابات انجام شد باید تکمیل شود.

دبیرکل جامعه زینب (س) افزود: رسانه ملی با یک برنامه ریزی درست که کمترین هزینه را در برداشته باشد باید دغدغه های مردم را در این زمینه جبران کند.

وی با تاکید بر لزوم وضع موجود، خاطرنشان کرد: متاسفانه هم اکنون وضعیت به گونه ای شده است که مردم اعتماد کافی به رسانه ملی ندارند و برای دریافت اخبار خود به رسانه های بیگانه روی می آورند که این وضعیت حتما باید اصلاح شود.

بهروزی در پایان ضمن تبریک به عزت الله ضرغامی از وی خواست که هرچه زودتر دغدغه رهبری ومردم را در دستور کار خود قرار دهد و با اصلاح وضع موجود اعتماد عمومی را به رسانه ملی بازگرداند.