دبی کارون 28 درصد افزایش یافت

محمدرضا آملازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرمشهر اظهار داشت: دبی (آورد) رودخانه کارون در چند روز گذشته به حـدود 300 متر مکعب در ثانیه رسیده است که در مقایسه با ماه گذشته، 28 درصد افزایش نشان می دهد.



آملازاده با بیان اینکه با تداوم بارندگی های پاییزی در نواحی بالادست دبی رودخانه کارون مجدد افزایش خواهد یافت، افزود: کارون در دو سال اخیر به علت خشکسالی به شوری بی سابقـه رسیده بود به طوری که سازمان آب و برق خوزستان مجبور شد برای کاهش شوری آب کارون و تامین آب مورد نیاز، رودخانه کرخه را به کارون متصل کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر دبی رودخانه کارون به کمتر از 10 میلیارد مترمکعب در سال رسیده است در حالیکه در سالهای قبل از خشکسالی دبی آن بیش از 17 میلیارد متر مکعب در سال بود.

کارون که به عنوان شاهرگ حیاتی خوزستان محسوب می شود پس از پیچ و خمهای زیاد در خرمشهر به اروندرود می ریزد.

پسماندهای کشاورزی مهمترین منبع آلودگی رودخانه کارون است که 48 درصد پسماندهای ورودی به کارون را شامل می شوند، پس از پسماندهای کشاورزی، نیز فاضلاب شهری با 26 درصد در رتبه دوم آلایندگان رودخانه کارون قرار دارد.