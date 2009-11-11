صادرات گاز ایران به ارمنستان متوقف شد

ولی الله دینی در گفتگو با مهر از قطع صادرات گاز طبیعی به کشور ارمنستان از بامداد امروز خبر داد و افزود: توقف صادرات گاز به کشور ارمنستان بر اساس درخواست طرف ارمنستانی انجام گرفته که این کشور وجود مشکلات فنی در خاک خود را علت عدم دریافت واردات گاز طبیعی از ایران اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه حدود 2 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ارمنستان صادر شده است، تصریح کرد: هم اکنون با ساخت خطوط انتقال جدید و تاسیسات تقویت فشار امکان افزایش ظرفیت صادرات گاز به این همسایه شمالی کشور تا سقف 10 میلیون متر مکعب در روز وجود دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه صادرات گاز ایران به ارمنستان از طریق نقطه مرزی دوردوز شهرستان جلفا انجام می گیرد، بیان کرد: همچنین برای صادرات گاز یک خط لوله به طول 110 کیلومتر و قطر 30 اینچ احداث شده است.

مدیر منطقه هشت شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به اینکه هم اکنون امکان صادرات گاز طبیعی به جمهوری نخجوان و کشور ترکیه برقرار است، بیان کرد: همچنین روزانه حدود یک میلیون و 200 هزار متر مکعب گاز از جمهوری آذربایجان وارد می کنیم.

دینی با تاکید بر اینکه در صورت مرتفع شدن مشکلات فنی طرف ارمنستانی امکان برقراری مجدد صادرات گاز طبیعی به این کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد: قطع صادرات گاز باهماهنگی ستاد شرکت ملی گاز ایران انجام گرفته است.

وی در پایان خاط نشان کرد: در طی 24 ساعت گذشته در مجموع حدود 23 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از طریق منطقه هشت شرکت انتقال گاز ایران به کشورهای همسایه شمالی و شمال غربی صادر شده است.