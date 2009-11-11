به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی در جمع زنان فرهیخته و فعال عرصه دینی شهرستان شاهرود در حوزه علمیه امام صادق(ع) خواهران این شهر اظهار داشت: دشمن قصد دارد با براندازی نرم هویت جوانان ما را از بین ببرد و باعث سقوط نظام اسلامی شود.

وی تصریح کرد: هدف اول دشمن، تضعیف دین و کم ارزش دادن ارزشهای دینی است.

حجت الاسلام حسینی افزود: آنان بعد از اینکه دین را تضعیف کردند سعی می کنند روی افراد به ویژه جوانان با استفاده از اهرم های تبلیغی سرمایه گذاری کند.

وی با تأکید بر آگاهی نخبگان جامعه از توطئه های دشمنان افزود: همه مسئولان به ویژه نخبگان جامعه باید با آگاهی کامل جلوی توطئه های دشمنان اسلام را بگیرند و با برنامه ریزی درست سعی در جذب جوانان به دین به بهترین نحو ممکن داشته باشند.

حسینی تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز بارها و بارها بر دینی کردن جامعه تأکید کرده اند.

رواج فرقه های شیطان پرستی، رواج خرافات، افزایش آمار طلاق نسبت به سالهای گذشته، تمایل جوانان به سمت اعتیاد، عدم اعتبار کافی برای فعالیتهای فرهنگی و موازیکاری فرهنگی برخی مسائلی بودند که در این جلسه مطرح و مورد بحث قرار گرفتند .