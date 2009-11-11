به گزارش خبرنگار مهر، "آقای روباه شگفت‌انگیز" یکی از داستانهای خواندنی رولد دال نویسنده مرد انگلیسی است که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده است.

این کتاب داستان یک روباه است که سه مزرعه دار را سر کار می‌گذارد. یکنفر دارد در روز روشن از سه مزرعه دار بدجنس دزدی می کند. آنها می دانند دزد کیست، آقای روباه شگفت انگیز! برای همین سه مزرعه دار یعنی بوگیس چاقالو، بانس خپلو و بین لاغرو با هم دست به یکی می کنند و آقای روباه و خانواده اش را در لانه اش گیر می اندازند ولی آنها حواسشان نیست که آقای روباه به این آسانی دم به تله نمی‌دهد.

این کتاب توسط کوئنتین بلیک برنده جایزه تصویرگری هانس کریستین آندرسون تصویرسازی شده و با ترجمه نجف‌خانی از رمان جذاب رولد دال کتابی خواندنی برای مخاطبان به ویژه کودکان فراهم شده است.

رولد دال درباره این کتابش نوشته است: من به آقای روباه شگفت انگیز خیلی افتخار می کنم. کتاب کم حجمی است اما طرحی بسیار قوی دارد. من همیشه سعی کرده‌ام داستانهای جدید و طرحهای جدید پیدا کنم. از نویسندگانی که تا یکی از آثارشان موفق می شود همان طرح را بارها و بارها در داستانهای دیگرشان تکرار می کنند بیزارم. این کار عدم قدرت تخیل و ابتکار آنها را نشان می دهد.