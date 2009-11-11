کارشناسی مجدد طرحهای جدید صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، این بخشنامه سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت را معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدرو کربوری وزارت نفت به کلیه شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی ارسال کرده است.

در این بخشنامه با اشاره به ضرورت تعریف اولویت بندی برای اجرای طرحهای مختلف نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده های نفتی، تاکید شده است: میزان توجیه اقتصادی طرحها، سرمایه و منابع مالی مورد نیاز برای ساخت و تکمیل پروژه ها، دوره بازگشت سرمایه و اثر بخشی آتی اجرای این طرحها براساس برنامه های توسعه ای صنعت نفت کشور به عنوان مهمترین معیارهای برگزاری مناقصات طرحهای جدید صنعت نفت است.

در این بخشنامه وزیر نفت با اشاره به ضرورت مدیریت تخصیص منابع مالی و سرمایه ای در طرحهای صنعت نفت، اعلام کرده است: اجرای طرحهایی که منجر به افزایش ظرفیت تولید در کشور می شود نسبت به اجرای پروژههای دیگر ارجحیت خواهد داشت.

تسریع در تکمیل پالایشگاههای گازی

بر اساس این بخشنامه، وزیر نفت اعلام کرده است: اجرا و تکمیل طرحهایی که منجر به افزایش ظرفیت تولید و پالایش گاز طبیعی می شود نسبت به طرحهای ساخت خطوط انتقال گاز، تاسیسات تقویت فشار و توسعه شبکه های گاز شهری و روستایی اولویت دار است.

تاکنون میرکاظمی موافقت خود را برای برگزاری مناقصات و آغاز عملیات اجرایی طرح استحصال اتان پالایشگاه گاز پارسیان، فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام با ظرفیت تولید 3.2 میلیون متر مکعب گاز در روز و فاز دوم پالایشگاه گاز هاشمی نژاد (خانگیران) با ظرفیت 8 میلیون متر مکعب گاز اعلام کرده است.

در همین حال، قرار است مجوز برگزاری مناقصات و به دنبال آن ساخت خطوط انتقال گاز بیجار – سقز به طول 145 کیلومتر و قطر 20 اینچ، خط لوله انتقال گاز دامغان – نکا به طول 160 کیلومتر و قطر 42 اینچ و احداث تاسیسات تقویت فشار گاز خط هشتم سراسری پس از بررسی های کارشناسی و تایید توجیه اقتصادی اجرای این طرحها از سوی وزیر نفت داده شود.

اولویت بندی ساخت پالایشگاههای جدید نفت

پیگیریهای خبرنگار مهر حاکی از آن است که پس از ارسال بخشنامه جدید وزیر نفت، هم اکنون مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی هم در حال بررسی و ارزیابی های کارشناسی ساخت پالایشگاههای جدید نفت در داخل و خارج کشور است.

هم اکنون مقدمات ساخت 7 پالایشگاه جدید ستاره خلیج فارس، هرمز، کاسپین، خوزستان، پارس، آناهیتا و شهریار آغاز شده که با بهره برداری از این هفت طرح ظرفیت پالایشی کشور در تصفیه نفت خام و میعانات گازی یک میلیون و 560 هزار بشکه و در بخش تولید بنزین 110 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

علاوه بر این، تاکنون مطالعات برای ساخت پالایشگاههای نفت مشترک با شرکای خارجی هچون کداح مالزی با ظرفیت 250 هزار بشکه، جوهور مالزی با ظرفیت 140 هزار بشکه، اندونزی با ظرفیت 300 هزار بشکه و سوریه با ظرفیت 140 هزار بشکه انجام شده است.

پیش از این، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مراسم معارفه سید مسعود میر کاظمی به عنوان وزیر نفت دولت دهم با اشاره به ضرورت سامان دهی و مدیریت منابع مالی و سرمایه ای از وزیر نفت درخواست کرده بود که با تعریف اولویت بندی طرحهای جدید صنعت نفت را اجرایی کند.

مسعود میرکاظمی نیز پیشتر در جمع برخی از مدیران صنعت نفت در عسلویه، گفته بود: هم اکنون تعریف اولویت بندی پروژه ها به ترتیب اهمیت و جذب منابع به اشکال مختلف شروع شده و پیش بینی می کنیم در کوتاه ترین زمان این پروژه ها به بهره برداری برسند.

هم اکنون نزدیک به 80 میلیارد دلار طرح و پروژه نیمه تمام در سطح صنعت نفت وجود دارد.