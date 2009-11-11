4.5 هکتار زمین مسکن مهر فرهنگیان علی آباد بلاتکیف مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد درخشان پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد مسکن مهر این شهرستان افزود: هر چه سریعتر مشکل زمینهای مسکن مهر شهر علی آباد به ویژه زمین فرهنگیان پیگیری و حل می شود.

فرماندار علی آبادکتول با تاکید براینکه تلاشمان این است که زمینهای مسکن مهر در بهترین نقاط شهر تهیه شود تا کشش و علاقمندی مردم جهت سکونت دوچندان شود، ادامه داد: تا پایان هفته جاری در شهر فاضل آباد در 3.5 هکتار برای 110 واحد تفکیکی به صورت دو طبقه به 220 نفر متقاضی واجدالشرایط زمین واگذار می شود.

علی دنکوب افزود: به هر دو واحد آن 150 متر مربع زمین به متقاضیان در فاضل آباد واگذار می شود که متقاضیان خود می توانند اقدام به ساخت و ساز کنند.



دنکوب به مسکن مهر شهر علی آباد اشاره و اضافه کرد: تا پایان هفته برای 2.5 هکتار زمین تهیه شده در شهر علی آباد گروه بندی شش نفره برای شش واحد در سه طبقه در مجمع عمومی به متقاضیان واجد الشرایط این شهر واگذار می شود.

وی پروانه ساختمانی آماده شده را در شهر علی آباد و فاضل آباد 612 واحد اعلام کرد و گفت: فاز سوم آن در مرحله آماده سازی و تسطیح سایت در حال انجام است.

شهرستان علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.