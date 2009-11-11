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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۴۹

لیندن مکین تایر برنده جایزه گیلر شد

لیندن مکین تایر برنده جایزه گیلر شد

لیندن مکین تایر جایزه گیلر سال 2009 را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی.بی.سی نیوز، مکین‌تایر که به خاطر رمان "مرد اسقف" این جایزه را دریافت کرده ‌است با ابراز خوشحالی از این موضوع گفت: این افتخار بزرگی برای من محسوب می‌شود و همچنین ادای احترامی به کسانی است که با فساد مقابله می‌کنند.

وی با اشاره به موضوع رمانش توضیح داد: این یک کتاب ضد کلیسای کاتولیک نیست بلکه رمانی درباره اخلاق و مشکلات اخلاقی ‌است  که همه ما مجبور به رویارویی با آن هستیم.

مکین‌تایر  خود در خانواده‌ای کاتولیک به دنیا آمده و بعدها به عرفای بدون کیش تبدیل شده‌ است.

هیئت داوران درباره کتاب مکین تایر گفته‌اند: "مرد اسقف" را باید رمانی شجاعانه دانست که با درک و ظرافتی چشمگیر نوشته‌ شده ‌است.

جایزه سالانه گیلر به مبلغ 50 هزار دلار یکی از معتبرترین و گرانترین جوایز ادبی کانادا به حساب می‌آید که از سوی تاجری به نام "رابینوویچ" به یاد همسر روزنامه‌نگارش دوریس گیلر بنیان نهاده شده ‌است و به بهترین رمان یا مجموعه داستان کوتاهی که در سال گذشته منتشر شده‌ تعلق می‌گیرد.

کد مطلب 981249

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