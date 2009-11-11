وزارت کشور کمک فوری شهرداری به مترو تهران را تکمیل کند

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه مدیران از دولتی گرفته تا مدیران شهرداری دلسوز بوده و تا کنون تمام تلاش خود را برای رفاه حال شهروندان به کار گرفته اند گفت: متاسفانه برخیها تلاش می کنند از برخی مشکلات فنی در مترو تهران بهره برداری سیاسی کنند اما شهردار تهران با کمک به موقعی که به مترو تهران کرد جلوی این اتفاق را گرفت و انشاء الله وزیر کشور هم با هماهنگی با مدیران شهری مشکلات قدیمی مترو تهران را سریعتر مرتفع خواهد کرد.

این نماینده مجلس از برخی رسانه ها که تلاش دارند تاخیرهای مترو تهران را عمدی جلوه دهند انتقاد کرد و گفت : نمایندگان تهران از ماهها پیش پیگیر مشکلات مترو تهران بودند و اعضای شورای شهر و مسئولان شهرداری تهران اعلام کرده بودند که مترو تهران با کمبود تجهیزات و قطعات یدکی رو به رو خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این سئوال که کمک 10 میلیارد تومانی شهردار تهران از سوی شهرداری تهران می تواند راهگشا باشد گفت: کمک شهردار تهران به مترو برای رفع مشکلات کنونی حسن نیت ایشان را برای رفع مشکلات مردم نشان می دهد و حالا که شهردار تهران کمکی را برای تامین قطعات یدکی مترو انجام داده و برخی از مشکلات ضروری و فوری مرتفع شده فرصت خوبی فراهم است تا دولت هم به سرعت دست در دست مدیران شهری داده و با رفع باقی کمبودها از تکرار اتفاقات اخیر جلوگیری کند.

این اظهارات در حالی از سوی کوثری مطرح می شود که با وجود دستور دکتر احمدی نژاد در سال گذشته مبنی بر اختصاص اعتبار ارزی به مترو تهران این ناوگان حمل و نقل عمومی همچنان از دریافت منابع ارزی خود محروم مانده است.

متاسفانه برخی ها تلاش می کنند از برخی مشکلات فنی در مترو تهران بهره برداری سیاسی کنند اسماعیل کوثری

نماینده مردم تهران افزود: نمایندگان تهران تا کنون چندین جلسه با رئیس جمهور، شهردار و معاونان تهران داشته اند و در این جلسه ها مسئولان مترو فهرست مشکلات خود را چه در بخش گمرک و چه بخش اعتبارات به مجلس ارائه دادند.

کوثری گفت: آقای احمدی نژاد نه تنها مخالف توسعه مترو نیستند بلکه بارها دستور اختصاص کمک ویژه به مترو را دادند اما متاسفانه اجرای این دستور در رده های میانی مدیریت با تاخیر مواجه شد.

نایب رئیس کمیسوین امنیت ملی مجلس تاکید کرد: نباید موضوعات شهری را سیاسی و امنیتی کرد و افرادی که در این مدت تلاش کردند با عمدی جلوه دادن تاخیرهای مترو به ایجاد التهاب و آشوب کمک کنند باید پاسخگو باشند.

در هفته های اخیر برخی رسانه ها سعی در تلقین این ماجرا داشتند که تاخیرهای مترو از روی عمد صورت گرفته و راهبانهای قطارها از روی عمد سبب ایجاد تاخیر می شوند.

نماینده مردم تهران هم چنین افزود: شهردار تهران و رئیس جمهور هر دو نسبت به توسعه مترو و اولویت داشتن آن اتفاق نظر دارند و اگر برخی از مدیران رده میانی شیطنت نکنند و اعتبارات مصوب مجلس را سریع اجرا کنند، هیچ مشکلی به وجود نمی آید.

کوثری از رسانه ها خواست به نماینده های مجلس ، مدیران شهرداری و دولت کمک کنند و به جای اینکه سعی کنند فضا را ملتهب جلوه دهند بلکه تلاش کنند برخی از سوء تفاهمها بر طرف شده و کار مردم سریعتر انجام شود.