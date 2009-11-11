فدراسیون فوتبال به جای بررسی وضعیت ورزشگاه وطنی به دوپینگ توجه کند

نادر دست نشان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار نساجی قائمشهر - داماش گیلان گفت: این بازی می تواند یک دیدار جذاب و تماشایی باشد. داماش صدرنشین جدول رده بندی گروه "ب" لیگ دسته اول است و ما با انگیزه مقابل این تیم ظاهر می شویم. می خواهیم در دیدار روز جمعه تیم کریمی را شکست دهیم.

وی کم شانسی و کم دقتی را عامل ناکامی تیم نساجی قائمشهر در هفته گذشته عنوان کرد و گفت: برخلاف بسیاری از تیم‌های لیگ دسته اولی که تا به امروز حداقل دو تا سه دیدار خانگی برگزار کرده‌اند ما برای اولین بار است که در ورزشگاه خانگی خود به میدان می رویم. در شرایطی که خود را برای بازی در قائمشهر آماده می کنیم برخی از دوستان با رفتارهای غیرحرفه‌ای و ناپسند سعی دارند ما از این حق خود محروم کنند. متاسفانه مسئولان فدراسیون فوتبال هم از آنها حمایت می کنند که این مسئله مایه تعجب است.

سرمربی تیم فوتبال نساجی قائمشهر خاطر نشان کرد: امروز آقای زمانی نماینده فدراسیون فوتبال برای بررسی امکانات ورزشگاه وطنی به قائمشهر آمده است. این کار خوبی است اما چرا فقط برای نساجی؟! اگر این اصل می شد و نمایندگان فدراسیون همه شهرها و ورزشگاه‌ها را بازدید می کردند و هر تیمی شرایط میزبانی داشت، اجازه بازی در شهر خود را پیدا می کرد، خوب بود اما اینکه فقط قانون برای نساجی پیاده شود، جای تامل دارد. اینجاست که این شائبه به ذهن خطور می کند که هر کس صاحب نفوذتر باشد و قشنگ تر صحبت کند حرفش در فدراسیون خریدار بیشتری دارد.

دست نشان در ادامه افزود: فدراسیون فوتبال بهتر است به جای بررسی شرایط میزبانی تیم‌ها به موضوع مهمی چون دوپینگ بپردازد. جهت اطلاع باید بگویم طی 10 سال گذشته که در لیگ‌های برتر و دسته اول مربیگری کرده‌ام فقط دوبار از تیم‌هایی که من مربی شان بوده‌ام تست دوپینگ به عمل آمده است. با این شرایط آیا مربیان و بازیکنان به استفاده از مواد نیروزا ترغیب نمی شوند؟ اینکه آمار پارگی رباط صلیبی در ایران اینقدر بالاست، چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ و...

وی یاد آور شد: 10 سال قبل در قائمشهر یک تیم را شکست دادیم. بعد از بازی مربی این تیم مدعی شد زمین گل و شل بود به همین خاطر نتیجه را واگذار کردیم. امروز که زمین چمن را بازسازی کرده‌ایم، باید منتظر گزارش ناظر فدراسیون باشیم!

سرمربی تیم فوتبال نساجی قائمشهر در خاتمه تصریح کرد: دیدار نساجی - داماش گیلان صددرصد در ورزشگاه شهید وطنی برگزار می شود. این ورزشگاه از هر نظر آماده است و فقط جایگاه VIP ندارد. ما از این پس در ورزشگاه شکیل وطنی به میدان می رویم و امیدوارم دوستان برای شکست‌های خود در این ورزشگاه دیگر بهانه‌ای نداشته باشند.