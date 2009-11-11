به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی جمهموری اسلامی ایران، رئیس کل بیمه مرکزی به منظور سهولت ارزیابی و اظهار نظر در مورد محصولات بیمهای جدید و استانداردسازی آنها، ضوابط تدوین و عرضه محصولات بیمهای جدید را طی بخشنامهای در تاریخ 15/8/88 برای اجرا به مدیران عامل شرکت های بیمه ابلاغ کرده است. این بخشنامه از تاریخ ابلاغ جایگزین بخشنامه شماره 14139 مورخ 22/05/1382 بیمه مرکزی میشود.
ضوابط تدوین و عرضه محصولات بیمهای جدید به این شرح است:
1- پوشش بیمهای که موضوعات بیمهای یا خطرات جدیدی را تحت پوشش قرار دهد و قبلاً توسط هیچ شرکت بیمهای طراحی و عرضه نشده باشد از نظر این بخشنامه محصول بیمهای جدید محسوب میشود.
1-1- محصولات بیمهای که نرخ و شرایط آنها در ضوابط مصوب شورای عالی بیمه و یا توسط بیمه مرکزی تعیین شده است مشمول تعریف فوق نخواهند بود.
2- شرکت بیمه موظف است محصول بیمهای جدید را در شورای فنی آن شرکت بررسی و تایید و در صورت تطبیق با قانون بیمه ، مقررات ، اصول و قواعد بیمهای با لحاظ موارد زیر برای اخذ مجوز به بیمه مرکزی ارسال نماید.
1-2- تعیین بازار هدف و متقاضیان بالقوه و بالفعل، برآورد حق بیمه، خسارت و تعداد بیمه نامه در دوره اجرای آزمایشی.
2-2- تهیه فرم پیشنهاد.
3-2- تهیه نمونه شرایط عمومی بیمهنامه مشتمل بر حداقل سرفصلهای: اساس قرارداد، تعریف اصطلاحات (بیمهگر، بیمهگذار، ذینفع، حق بیمه، موضوع بیمه، فرانشیز، مدت اعتبار بیمهنامه) خطرات و خسارتها و هزینههای تحت پوشش، خسارتهای مستثنی شده و خسارتهای غیرقابل جبران، وظایف و تعهدات بیمهگذار، فسخ و انفساخ قرارداد بیمه، نحوه تعیین و پرداخت خسارت.
4-2- نرخ کارمزد برای شبکه فروش و کارمزد اتکایی اجباری در صورت لزوم.
5-2- نرخ حق بیمه پیشنهادی با استناد به سوابق خسارتی گذشته، تجربه سایرکشورها و یا بر پایه روشهای علمی و مستدل (در صورت لزوم بر اساس دستهبندی ریسک).
1-5-2- در محصولات بیمههای زندگی مشخص نمودن جدول مرگ و میر و تعیین نرخ بهره فنی در محاسبه نرخ حق بیمه الزامی است.
6-2- تعیین محدوده جغرافیایی برای اجرای آزمایشی .
7-2- تعیین تمهیدات لازم برای بیمه اتکایی از قبیل نوع قرارداد، بیمهگر یا کارگزار اتکایی و سهم نگهداری حسب مورد.
8-2- اعلام نام و مشخصات طراح محصول بیمهای جدید.
9-2- اعلام نام تجاری محصول بیمه ای جدید.
3- بیمه مرکزی پس از بررسی، مجوز اجرای آزمایشی محصولات بیمهای مورد تایید را صادر مینماید. در دوره اجرای آزمایشی، عرضه این محصول انحصاراً در اختیار شرکت بیمه ذیربط خواهد بود.
4- شرکت بیمه موظف است حداکثر یک ماه پس از اتمام دوره آزمایشی، گزارش عملکرد محصول بیمهای مورد تایید را به بیمه مرکزی ارائه نماید. در صورت عدم ارائه گزارش عملکرد در پایان مدت اجرای آزمایشی از سوی شرکت بیمه ذیربط ادامه صدور بیمهنامه ممنوع میباشد. بیمه مرکزی پس از دریافت گزارش عملکرد محصول بیمهای تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.
5- شرکتهای بیمه موظفند حقوق و تکالیف طراحان محصولات بیمهای جدید را در چارچوب قرارداد مکتوب مشخص نمایند.
6- اطلاع رسانی عمومی و عرضه محصول بیمهای جدید، قبل از اخذ مجوز کتبی از بیمه مرکزی ممنوع میباشد. بیمه مرکزی از عرضه محصول بیمهای جدید فاقد مجوز لازم ، جلوگیری به عمل آورده و شرکت بیمه ذیربط موظف به جبران خسارت زیاندیدگان خواهد بود.
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