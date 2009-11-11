بسیاری از بیماران دیابتی برای درمان خود به سراغ روشهای غیرعلمی می روند

امیرکامران نیکوسخن در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بسیاری از بیماران دیابتی به دلیل عدم آموزش صحیح از راه های علمی و اصولی کنترل بیماری خود کم اطلاع هستند و در مقابل به سراغ روشهای غیر علمی می روند. وی ادامه داد: به عنوان مثال برخی از بیماران برای درمان خود به سراغ مواد مخدر رفته اند درحالیکه این امر نتیجه ای در بهبود آنها ندارد. این مسئول بیان کرد: همچنین برخی از بیماران خرافاتی به سراغهای روشهایی از قبیل جادو و سحر رفته اند که این امر نیز هیچ تاثیری در بهبود ندارد. رئیس منطقه خاورمیان و شمال آفریقای فدراسیون بین المللی دیابت عنوان کرد: دادن آموزشهای لازم به بیماران دیابتی می تواند بسیار راهگشا باشد و میزان استفاده از روشهای علمی برای کنترل دیابت را به طور محسوسی افزایش دهد. نیکوسخن یادآور شد: روشهای کنترل دیابت در جهان بسیار بهبود یافته و پیشرفتهای زیادی در این زمینه صورت گرفته که این امر مشکلات بیماران دیابتی را به نحو محسوسی کاهش داده است. وی اضافه کرد: در گذشته تزریق دارو به بیماران دیابتی دردناک بود اما به دنبال پیشرفتهای صورت گرفته تجهیزاتی به بازار آمده که تزریق را راحت تر و کم دردتر کرده است. مدیرعامل انجمن دیابت کشور خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی لازم است بیماران به جای استفاده از روشهای غیرعلمی و خرافه برای کنترل و درمان خود به سراغ روشهای کاملا علمی و جهانی بروند که این امر را بپذیرند. دو نوع دیابت مهم وجود دارد

نیکوسخن در بخش دیگری از سخنان خود نیز با بیان اینکه دو نوع دیابت مهم وجود دارد، بیان کرد: مهمترین انواع دیابت عبارتند از دیابت نوع یک و نوع دو که در دیابت نوع یک در گذشته "دیابت وابسته به انسولین" نامیده می‌شد و هر سنی را دربر می‌گیرد اما در کودکان و جوانان شایعتر است.

این مسئول بیان کرد: بدن افراد مبتلا به دیابت نوع یک قادر به تولید انسولین کافی نیست به همین دلیل این بیماران برای کنترل قند خون خود نیازمند انسولین تزریقی هستند.

مدیرعامل انجمن دیابت کشور اظهار داشت: عدم دسترسی به انسولین در افراد مبتلا به دیابت نوع یک موجب مرگ و میر آنها می‌ شود.

نیکوسخن عنوان کرد: دیابت نوع دو نیز که در گذشته به آن "دیابت غیروابسته به انسولین" گفته می‌ شد، در افراد میان سال به بالا به خصوص افراد دارای اضافه وزن، شایع است.

تغذیه صحیح و کاهش وزن از راه های کنترل دیابت نوع دو است

وی اضافه کرد: با توجه به پدیده رو به افزایش چاقی و کم تحرکی در افراد جوان، افراد دیابتی نوع دو همیشه به انسولین نیاز ندارند و غالبا می‌توانند دیابت خود را با تغذیه صحیح و کاهش وزن و فعالیت بدنی کنترل کنند اما ممکن است به دارو نیز نیاز داشته باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: دیابت نوع دو به طور تقریبی 90 تا 95 درصد کل دیابتی‌ها را دربر می‌گیرد.

نیکوسخن یادآور شد: شروع دیابت نوع یک بسیار ناگهانی و ناراحت کننده است و می ‌تواند علائمی مانند تکرر ادرار، تشنگی و خشکی دهان به طور غیرطبیعی، خستگی مفرط یا کمبود انرژی، گرسنگی مداوم، کاهش ناگهانی وزن، تاری دید و عفونتهای مکرر را به همراه داشته باشد.

وی افزود: شروع دیابت نوع دو تدریجی است بنابراین تشخیص بیماری کار بسیار دشواری است، علائم دیابت نوع یک به صورت خفیف تر ممکن است در مبتلایان به دیابت نوع دو نیز وجود داشته باشد.

نیکوسخن اظهار داشت: در برخی افراد مبتلا به دیابت نوع دو هیچگونه علائم زودرس بیماری دیده نمی شود و ممکن است سالها پس از ابتلا تشخیص داده نشود.

وی افزود: نیمی از این افراد در زمان تشخیص دچار عوارض مختلف دیابت هستند.

راه های موثری برای کنترل دیابت وجود دارد

مدیرعامل انجمن دیابت کشور در آخرین بخش از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: با وجود اینکه تا کنون دیابت درمان قطعی نیافته اما راه های موثری برای کنترل آن وجود دارد.

نیکوسخن عنوان کرد: به کمک درمانهای مناسب دارویی و آموزشهای صحیح در کنار داشتن شیوه صحیح زندگی، یک فرد دیابتی می‌تواند همانند سایر افراد جامعه به زندگی فعال خود ادامه و خطر ایجاد عوارض دیابت را کاهش دهد.

وی اضافه کرد: لازم است همه مردم هر چند ماه یک بار برای اطمینان از مبتلا نبودن به دیابت به پزشک مراجعه کنند و آزمایشهای لازم را انجام دهند.