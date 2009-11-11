سعیدلو خواستار همراهی نمایندگان درتامین بودجه تربیت بدنی شد

علیرضا دهقانی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد در خصوص نشست مشترک کمیسیون فرهنگی با رئیس سازمان تربیت بدنی بیان داشت: بعد از بیان دیدگاه های نمایندگان مجلس و شنیدن اظهارات رئیس سازمان تربیت بدنی مقرر شد جلسه دیگری در مجلس یا سازمان تربیت بدنی برای جمع بندی مذاکرات برگزار شود.

نماینده ایذه و باغملک افزود: سعید لو انتظاراتی را از نمایندگان مجلس داشت به خصوص در مورد اختصاص یک درصد بودجه دستگاه دولتی به امر ورزش و بر همین اساس قرار شد مجلس برای تامین بودجه و امکانات سازمان تربیت بدنی جلساتی تشکیل دهد.