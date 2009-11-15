تکنولوژی های در حال انقراض معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضور همیشگی آی فن و نرم افزارهای گسترده ای که محبوبیت آنها روز به روز در حال افزایش است در کنار بسیاری از دیگر ابزارهای جدید می تواند منجر به کاسته شدن محبوبیت برخی دیگر از تجهیزات الکترونیکی شود به این شکل بسیاری از تجهیزاتی که دیروز از محبوبیت بالایی برخوردار بوده اند، امروز در خطر انقراض قرار دارند.

شرکت Pixmania یکی از بزرگترین فروشگاه های الکترونیک در اروپا لیستی از 10 تکنولوژی برتر جهان که در خطر انقراض قرار گرفته اند، منتشر کرده است.

رتبه اول این لیست به سیستم پخش دی وی دی تعلق دارد که به اعتقاد محققان این شرکت، پخش دی وی دی به دلیل کاهش قیمت نسخه های بلو-ری فیلمها و گسترش نمایش فیلمها از طریق کنسولهای بازی های ویدیویی و رایانه در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

دستگاه فاکس نیز از جمله تجهیزاتی که است که خطر انقراض برای مدتی آن را تهدید می کرد و اکنون با گسترش تلفنهای هوشمند و فناوری های لمسی که استفاده از امضاهای دیجیتال را امکان پذیر کرده است، می توان اطمینان حاصل کرد که این سیستم تا سال آینده از قفسه های فروشگاه ها ناپدید خواهد شد.

افزایش محبوبیت تلفنهای همراه هوشمندی مانند آی فن تجهیزات دیگری مانند سیستم مسیریاب و موقعیت یاب SatNav را نیز در خطر قرار داده است زیرا اکنون راننده ها می توانند به راحتی و با پرداخت کمترین هزینه نقشه های مورد نظر خود را با کمک موبایلهایشان دانلود کنند.

لیست فناوری های در حال انقراضی که توسط شرکت Pixmania ارائه شده به این شرح است:

سیستم پخش دی وی دی، ماشین فاکس، تلویزیونهای آنالوگ، تلفنهای ثابت، شارژر موبایل، کنترل Wii، سیستم SatNav، سخت افزار Dongle، ماوس رایانه ها و کارتهای اعتباری Chip and Pin.

بر اساس گزارش تلگراف، کایرن آلگر دبیر وب سایت T3.com در رابطه با این گزارش می گوید: "همیشه صحبت از آهنگ سریع تکنولوژی وجود داشته است اما ریتم این آهنگ در سال 2009 شتاب فوق العاده ای گرفته و باید تا سال 2010 در انتظار پیشرفتهای بزرگتری نیز بود تجهیزاتی که در برهه ای از زمان زندگی بشر را تسهیل کرده بودند اکنون در آستانه جایگزین شدن قرارگرفته و به زودی به خاطره ای از گذشته های دور تبدیل خواهند شد."