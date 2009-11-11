روزهای "دهه بصیرت و ولایت" نامگذاری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه 6 آذر روز عرفه است و نامگذاریها از پنجشنبه 5 آذر آغاز شده است .

از روز پنجشنبه 5 آذر به ترتیب روزهای دهه "بصیرت و ولایت" نامهای "بسیج، بستر تشکل و آمادگی پیروان ولایت"، "نماز و نیایش، نردبان معرفت و عروج"، "نشاط، کار و ورزش، زمینه سلامت جسمی و معنوی"، "دانش و بصیرت، راه رشد و پیشرفت" را گرفته اند.

در ادامه از 9 آذر به بعد نیز روزهای این دهه به ترتیب "نهج‌البلاغه، کتاب بصیرت و هدایت"، "فرهنگ حیا و عفاف، نماد خودسازی"، "ولایت فقیه، رمز وحدت و اعتلای کشور"، اخلاق علوی، الگوی تربیت و تعالی"، "انتظار فرج، زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی(عج)" و "امیرالمؤمنین امام علی(ع) تکیه‌گاه عظمت و وحدت مسلمین" نام گرفته اند.

به پیشنهاد دبیرخانه ستاد همکاریهای وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه از پنجم آذر 88 (شب عرفه) تا 14 آذر (شب عید غدیر) همزمان با هفته بسیج مستضعفین به عنوان دهه بصیرت و ولایت نامگذاری شده است.