چالشهای مطبوعات ازدیدگاه معاون مطبوعاتی / شرح روش جدید توزیع‌ یارانه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی رامین شامگاه روز سه شنبه با تاکید بر رعایت ترتیب الفبایی برای بازدید از روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز به تحریریه این روزنامه آمد و در سخنانی به مهمترین چالشهای سر راه رسانه‌های کشورمان، برنامه‌هایش برای تهیه پیش‌نویس نظام جامع رسانه‌ای و چالشهای این عرصه پرداخت.

چالشهای عرصه مطبوعات از زبان معاون جدید مطبوعاتی

وی با بیان اینکه "سه مانع اصلی پیش روی مطبوعات ما وجود دارد" گفت: کوچکترین و ساده ترین چالش احساس عدم اعتماد رسانه‌ها به متولیان امور مطبوعات است و بنده برای رفع این چالش به ترتیب حروف الفبا از همه روزنامه‌ها و خبرگزاریها بازدید و آمادگی خودم را برای همکاری با همه رسانه‌ای‌ها جهت حل مشکلات اعلام می‌کنم و اصولاً راه حل این چالش اعتمادسازی است.

رامین گفت: چالش دوم از اولی هم مهمتر است و باید رسانه‌ ها آن را حل کنند و آن اعتمادسازی در برابر حکومت است. رسانه رکن چهارم مردمسالاری دینی است اما اگر سه رکن دیگر یعنی قوای مقننه، قضائیه و مجریه معتقد بودند که اگر مثلاً 40 میلیون نفر تحت امر ولایت آمدند پای صندوق رای تا انتخاباتی برگزار کنند ، آن وقت حتی یک عنصر از این رکن چهارم بیاید و بازی جامعه را بر هم بزند ، نظم نظام را بر هم بزند و قوانین نظام را زیر پا بگذارد و همه ضوابط را دور بزند این دیگر رکن چهارم نیست و ستون پنجم است.

وضعیت فعلی رسانه‌ها اصلاح‌شدنی است و باید اصلاح شود

وی ادامه داد: شرایط امروز مطبوعات ما به شدت نامطلوب است. مسئولان از وضعیت مطبوعات ناراضی‌ هستند. حاکمیت از مطبوعات راضی نیست، مسئولان رسانه‌ها از مسئولان امر ناراضی‌اند، کارکنان رسانه‌ها از متولیان خودشان ناراضی‌اند و مخاطبان نیز از همه اینها ناراضی‌اند. این وضعیت باید اصلاح شود و اصلاح‌شدنی است.

نیامده‌ام که رئیس باشم

رامین درباره معیارهای کاری‌ خود گفت: من چپ و راست نمی‌شناسم چون نه چپی‌ها من را قبول دارند نه راستی‌ها و این از روزنامه هایشان معلوم است. ملاک بنده امامت ولی فقیه است. البته من نیامده‌ام رئیس باشم و در یک اتاق بنشینم و فقط با چند نفر در ارتباط باشم. باید با رسانه‌ ها بر سر مسائلی مانند تدوین پیش‌نویس قانون جامع‌ رسانه‌ای به تفاهم برسیم و باید از مشارکت فکری صاحبان اندیشه و ایمان و اخلاص در رسانه‌ها در این جهت کمک بگیریم.

یارانه‌ها را بر اساس رسالت مطبوعات تقسیم می‌کنم

رامین گفت: بنده متعهدم یارانه‌ها را بر اساس رسالتی که مطبوعات دارند تقسیم کنم. یعنی هر کس معیارهای توحیدی و مبانی نظام اسلامی و آرمانهای ملت ایران را قویتر و جامعتر پیگیری کند حقش در دریافت یارانه بیشتر است زیرا این یارانه‌ها متعلق به بیت المال ملت ایران است و هر کس امنیت ملت ایران را اعم از امنیت اخلاقی، اعتقادی، فرهنگی، سیاسی و روانی تامین کند اوست که حق دارد از این یارانه‌ها برخوردار باشد و از این به بعد معیار عملکرد خود رسانه‌ها خواهد بود.

معاون مطبوعاتی ارشاد با تاکید بر اینکه "این موضوع نه دیدگاه و توصیه بلکه استراتژی عملکردی من است" اضافه کرد: من در بحث قانونگذاری به فرهنگسازی بیشتر از تدوین قانون معتقدم. برای تدوین نظام جامع رسانه‌ها هم باید یک جمع فرهنگی را شکل دهیم و این قانون را آن قدر جامع و مانع تنظیم کنیم که هیچ دولتمرد صاحب رسانه‌ای نتواند سلیقه‌ای با آن برخورد کند.