"چاه دیو" مزدآبادی مقابل دوربین رفت

مزدآبادی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری فیلم تلویزیونی "چاه دیو" به تازگی در روستایی اطراف ایوانکی آغاز شده و امروز حسن اسدی، مهدی امینی‌خواه و حشمت آرمیده مقابل دوربین می‌روند. تمام فیلمبرداری در این روستا انجام و فیلم برای نمایش در هفته بسیج آماده می‌شود.

این فیلم تلویزیونی بر مبنای فیلمنامه علیرضا اسحاقی و تهیه‌کنندگی پژمان لشگری‌پور و به سفارش شبکه دو و گروه تلویزیونی بسیج تهیه می‌شود.حسن اسدی، مهران رجبی، مهدی امینی‌خواه، افشین سنگ‌چاپ، زهره فکورصبور، حشمت آرمیده بازیگران "چاه دیو" هستند.

داستان درباره یک گروه دانشجویی است که در قالب طرح هجرت به یک روستای محروم کمک می‌کنند. تا اینکه در اثر اتفاقات مرموزی روستایی‌ها تصمیم می‌گیرند زمین‌های خود را بفروشند، اما آن گروه دانشجو به دنبال حل این اتفاق‌ها هستند.

عوامل فیلم "چاه دیو" عبارتند از حمید احمدی مدیر تصویربرداری، مجتبی برهانی‌زاده مدیر تولید و صدابردار، حبیب قلی‌زاده دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، رضا عزتی طراح گریم، ج. مزدآبادی طراح صحنه و لباس و هادی شریعتی منشی صحنه.