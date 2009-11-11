به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سوسن کشاورز پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه رشته علوم تربیتی با گرایش آموزش و پرورش کودکان ویژه در محل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم اظهار داشت: ادبیات برخورد با کودکان استثنایی نیازمند بازنگری است.

وی افزود: تعداد دانش آموزان استثنایی در سال جاری نسبت به گذشته حدود چهار درصد افزایش داشته است، از این رو با افزایش تعداد دانش آموزان استثنایی نیاز به جذب نیروی متخصص در زمینه آموزش این کودکان نیز افزایش یافته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: این سازمان به گروه های مختلف کودکان نابینا، ناشنوا، چند معلولیتی و اختلالات رفتاری خدمات ارائه می کند و در حال حاضر ادبیات نامناسبی که در مورد این کودکان به کار می رود به یکی از مشکلات این گروه از کودکان تبدیل شده است.

کشاورز بیان داشت: اصطلاحاتی از قبیل عقب افتاده، عقب مانده و ... از جمله اصطلاحاتی هستند که زیاد به کار می روند اما در حقیقت باید به جای این کلمات از واژه کودکان کم توان بهره برد.

وی تاکید کرد: استفاده از برخی واژه ها در قبال این کودکان باعث ایجاد نوعی توهین و بدبینی در این گروه از کودکان می شود.

این استاد دانشگاه بیان داشت: توجه ویژه به کودکان استثنایی در کشور ضروری است و نیاز است که در بحثهای مهارتی و کاربردی نیز امکان حضور دانشجویان رشته های مرتبط با این کودکان به صورت کارورزی در مراکز آموزشی ویژه کودکان استثنایی فراهم شود.

ایجاد دوره های پیش حرفه ای و آموزش فراگیر

کشاورز همچنین در این مراسم در جمع دانشجویان، از ایجاد دوره های آموزش فراگیر و دوره های پیش حرفه ای ویژه کودکان کم توان ذهنی خبر داد و گفت: ایجاد دوره های پیش حرفه ای و دوره های آموزش فراگیر برای کودکان کم توان ذهنی با هدف حضور این کودکان در انواع رقابتها صورت می گیرد.

وی افزود: تاکنون شمار زیادی از کودکان استثنایی در رقابتهای گوناگون و جشنواره ها موفق به کسب مقامهای برتر شده اند.

در ادامه این مراسم، مدیر گروه رشته کودکان با نیازهای ویژه نیز بیان داشت: وظیفه ارزیابی کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی بر عهده دانشگاه است اما متاسفانه در این خصوص کمبود نیروی متخصص برای تربیت دانشجویان احساس می شود.

یحیی قائدی خاطرنشان کرد: در زمینه رشته کودکان با نیازهای ویژه در کل کشور کمبود استاد متخصص وجود دارد که در خضوص تامین استاد در این رشته باید برنامه ریزی صورت گیرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای انجمن دانشجویی کودکان استثنایی دانشگاه تربیت معلم بر بهبود وضعیت استخدامی فارغ التحصیلان این رشته در آینده تاکید کرد و گفت: امید می رود با تلاشهای دانشجویی زمینه شناسایی، رشد و شکوفایی رشته های مرتبط با کودکان استثنایی و بازار کار این رشته ها بسترهای مناسب فراهم شود.