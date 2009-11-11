دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با وزیر خارجه سوریه دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی پس از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: در این دیدار درباره مسائل پس از انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و تقویت اقتدار کشور درمرحله کنونی تبادل نظر شد.

وی افزود: موضع مستحکم ایران در مذاکرات ژنو و مواضع شجاعانه، صریح و قاطع مقام معظم رهبری در پرونده هسته ای در این دیدار تبیین شد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: در این دیدار درباره استحکام روابط دو کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، ضرورت استمرار این ارتباط که برای منطقه و جهان مفید است، تقویت ارتباطات منطقه ای کشورهای اسلامی با یکدیگر به عنوان عامل افزایش اقتدار کشورهای اسلامی گفتگو شد.

وی ادامه داد: کمترین فایده تقویت این ارتباطات آن است که اسرائیل که در گذشته شعار اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات را سر می داد، در حال حاضر برای حفاظت از خود مشغول دیوار کشی به دور خود است.

به گفته دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تقویت روابط این حزب با حزب بعث سوریه که باعث تقویت رابطه دو کشور و دو ملت می شود از مهمترین موارد مورد بحث در این دیدار بود.

هیئت بلند پایه حزب موتلفه اسلامی که به دعوت حزب بعث سوریه به دمشق سفر کرده اند قرار است دیدارهایی با مقام های ارشد سوریه از جمله فاروق الشرع معاون رئیس جمهوری و عبدالله الاحمر معاون دبیر کل حزب بعث سوریه داشته باشد.

گفتنی است بر اساس قانون اساسی سوریه، دبیر کلی حزب بعث، بر عهده رئیس جمهور این کشور است.