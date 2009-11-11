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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۳۴

تورنمنت گلبال یونان/

تیم ایران قهرمان شد

تیم ایران قهرمان شد

تیم منتخب گلبال ایران به عنوان قهرمانی تورنمنت بین المللی گلبال یونان دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت‌ها که با حضور هشت تیم در شهر "تسالونیکی" یونان برگزار شد، تیم مناطق نفت خیز جنوب به نمایندگی از کشورمان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم مناطق نفت خیز جنوب که عنوان قهرمانی لیگ گلبال ایران را به دست آورده است، متشکل از محمد حیدری، سیدمهدی سیاحی، محمد ابراهیمی مجد، حسین رجب پور، محسن جلیلوند و با هدایت عباس طرفی موفق شد تمامی رقبای خود را در تورنمنت یونان شکست داده و جام قهرمانی را به ایران بیاورد.

تیم‌های فنلاند، سوئد، یونان، بلغارستان، دو تیم منتخب از کشور میزبان و ترکیه به عناوین دوم تا هشتم تورنمنت گلبال یونان دست یافتند.

تیم مناطق نفت خیز جنوب روز پنجشنبه 21 آبانماه به کشورمان باز می گردد.

کد مطلب 981295

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