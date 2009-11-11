عقیلی در بین 6 بازیکن برتر آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، شش نامزد نهایی برای انتخاب بازیکن سال آسیا تا روز 10 نوامبر (19 آبان) مشخص شد اما برای انتخاب نفر برتر باید تا زمان آغاز مراسم بهترین‌های سال آسیا در انتظار ماند. در بین 6 بازیکن برتر فعلی تنها نام ایرانی، هادی عقیلی مدافع تیم ملی و باشگاه سپاهان است.

در تقویم مسابقات فوتبال کنفدراسوین فوتبال آسیا هنوز روزهای مسابقات دیگری باقیمانده و البته تا آن روز نمی توان احتمال یک اتفاق یا یک شگفتی را نادیده گرفت.

در هر بازی تحت نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا یک نفر به عنوان MVP یا همان بهترین بازیکن میدان انتخاب می شود و بنابر مقررات انتخاب بازیکن سال آسیا MVP در هر مسابقات ضریب خاصی دارد و در نهایت می تواند سرنوشت نفر اول را مشخص کند.

سال گدشته سرور جپاروف از ازبکستان بهترین بازیکن سال آسیا شد. این همان افتخاری است که در سال‌های دورتر به بازیکنانی مانند هیده توشی ناکاتا ژاپنی، یاسر القحطانی عربستانی و البته علی دایی، خداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا و علی کریمی از ایران هم رسیده است.

مراسم بهترین های سال آسیا امسال در روز 24 نوامبر (سوم آذرماه) در شانگریلا هتل شهر کوالالامپور در مالزی برگزار خواهد شد.

نفرات انتخاب شده بر مبنای رنکینگ و انتخاب " بهترین بازیکن مسابقه" در بازیهای AFC و فیفا بوده اند که نامشان به ترتیب الفبای انگلیسی به شرح زیر آمده است:

1- فیراس الخطیب (سوریه - العربی/القادسیه کویت)

2- هادی عقیلی (ایران - سپاهان ایران)

3- کنگو ناکامورا (ژاپن - کاوازاکی فرونتاله ژاپن)

4- محمد نور (عربستان - الاتحاد عربستان)

5- سیدمحمد عدنان (بحرین - الخور قطر)

6- یوشیتو اندو (ژاپن - گامبا اوزاکا ژاپن)