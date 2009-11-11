درخواست یک نماینده برای پیگیری خطر پارازیت ماهواره بر سلامت مردم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس با استناد به مواد 151 و 154 قانون اساسی اظهار داشت: اخیرا دیمتری مدودوف، رئیس جمهور روسیه درباره فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران به شیوه غربی ها اظهار نظرهایی کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه نیروگاه اتمی بوشهر همچنان به بهره برداری نرسیده است روسها موشک های ما را تحویل نمی دهند و همچنین موضوع کشتار مسلمانان چچن نیز مطرح است باید وزارت خارجه توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد.

کواکبیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کشتار شیعیان یمن با بمب های فسفری از وزارت خارجه درخواست کرد نسبت به این موضوع نیزواکنش مناسب داشته باشد.

نماینده سمنان همچنین درباره تهدید سلامت شهروندان تحت تاثیر پارازیت های ماهواره ای که گفته می شود برای مقابله با شبکه های تلویزیونی بیگانه ارسال و ایجاد می گردد تذکر داد و گفت: از نظر کمیسیون بهداشت مجلس این پارازیت ها نه فقط برای استفاده کنندگان از ماهواره بلکه برای سایر مردم نیز ضرر دارد.

وی از لاریجانی خواست تا درصورت ثابت شدن ضرر پارازیت ها برای سلامتی مردم دستور دهد کمیسیون ویژه بحث پارازیت را دنبال کند تا مشکلی برای سلامتی مردم پیش نیاید.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: درباره کشتار مسلمانان یمن باید همه مسلمانان واکنش مناسب داشته باشند چرا که موضوع جدی است و وزارت امور خارجه باید آن را پیگیری کند.