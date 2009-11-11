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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۳۰

علی رضایی خبر داد:

برگزاری همایش بین المللی خلیج فارس در بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل بنیاد هرمزگان شناسی گفت: همایش بین المللی خلیج فارس با همکاری گروه تاریخ دانشگاه تهران و بنیاد هرمزگان شناسی در شهر بندرعباس برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس،علی رضایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این همایش بین المللی به مدت دو روز و از تاریخ 26 آبان در بندرعباس برگزار خواهد شد.

رضایی در خصوص برگزاری این همایش گفت: پیش از این قرار بود این همایش به مدت چهار روز در تهران برگزار شود و خوشبختانه با رایزنی های انجام شده توسط بنیاد هرمزگان شناسی، بدلیل قرار گرفتن هرمزگان در کنار سواحل خلیج همیشه فارس، دو روز از این همایش در شهر بندرعباس برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری همایش بین المللی خلیج فارس در بندرعباس را آشنایی دانشمندان و پژوهشگران سراسر دنیا با تاریخ و تمدن هرمزگان بیان کرد و اظهار داشت: برگزاری این همایش در هرمزگان فرصتی است تا بتوانیم از این طریق تاریخ و تمدن استان هرمزگان را به دنیا معرفی کنیم.

رضایی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون هرمزگان در زمینه معرفی فرهنگ و تمدن غنی خود با ضعف همراه بوده است، افزود: امیدواریم با برگزاری این همایش بین المللی که با حضور دانشمندان و پژوهشگران پنج کشور دنیا در بندرعباس انجام می شود، گوشه ای از تاریخ و آداب و رسوم غنی این استان به دنیا معرفی شود.

وی اظهار داشت: مقاله 3 نفر از پژوهشگران هرمزگانی برای ارائه در این همایش پذیرفته شده است و قرار است در تاریخ 25 و 26 آبان در تهران ارائه شود و هفت مقاله نیز توسط افراد مختلف در بندرعباس به مدت دو روز ارائه خواهد شد.

دانشمندانی از کشورهای آلمان، انگلیس، هند، روسیه و قطر در این همایش بین المللی شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 981300

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