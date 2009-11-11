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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱

در اقدامی مداخله جویانه/

جوزف بایدن پیش از انتخابات عراق راهی بغداد می شود

جوزف بایدن پیش از انتخابات عراق راهی بغداد می شود

دفتر ریاست جمهوری عراق از سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به بغداد پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در ژانویه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، دفتر ریاست جمهوری عراق اعلام کرد: "جوزف بایدن" با "جلال طالبانی" تلفنی گفتگو و اعلام کرد که وی و "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا از تلاش های سران عراقی برای پیشبرد روند سیاسی و توسعه دموکراسی در عراق حمایت می کند.

بنا بر اعلام بایدن، وی برای بررسی تقویت روابط دوجانبه و رایزنی درباره اوضاع عمومی عراق پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق راهی بغداد خواهد شد.

خاطرنشان می شود پارلمان عراق روز دوشنبه قانون جدید انتخابات را تصویب کرد و قرار است انتخابات پارلمانی این کشور 21 ژانویه (اول بهمن) برگزار شود.

کد مطلب 981301

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