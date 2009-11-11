جوزف بایدن پیش از انتخابات عراق راهی بغداد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، دفتر ریاست جمهوری عراق اعلام کرد: "جوزف بایدن" با "جلال طالبانی" تلفنی گفتگو و اعلام کرد که وی و "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا از تلاش های سران عراقی برای پیشبرد روند سیاسی و توسعه دموکراسی در عراق حمایت می کند.

بنا بر اعلام بایدن، وی برای بررسی تقویت روابط دوجانبه و رایزنی درباره اوضاع عمومی عراق پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق راهی بغداد خواهد شد.

خاطرنشان می شود پارلمان عراق روز دوشنبه قانون جدید انتخابات را تصویب کرد و قرار است انتخابات پارلمانی این کشور 21 ژانویه (اول بهمن) برگزار شود.