به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد دل تورو با این کار پا جای پای پیتر جکسن سازنده سه قسمت پیشین مجموعه سینمایی "ارباب حلقه‌ها" می‌گذارد. جکسن معمولا در فیلم‌هایی که کارگردانی می‌کند، نقش‌آفرینی در نقش‌هایی کوتاه را نیز بر تجربه‌های خود می‌افزاید.

جکسن در فیلم‌هایی چون "ترساننده‌ها" و نخستین قسمت "ارباب حلقه‌ها" به ایفای نقش پرداخته بود و به این ترتیب دل تورو سنت بازی کارگردان‌های مجموعه "ارباب حلقه‌ها" در صحنه‌هایی از این فیلم‌ها را ادامه می‌دهد.

دل تورو علاوه بر کارگردانی و بازی در "هابیت" ساخت عروسک‌ها و طراحی چهره‌پردازی فیلم را نیز بر عهده داشته است. او در این فیلم نقش یکی از موجودات خیالی جهان داستانی "ارباب حلقه‌ها" را بازی می‌کند که پس از ادای چند دیالوگ به قتل می‌رسد.

خود دل تورو در این باره می‌گوید: چون طراحی چهره این موجود خیالی را خودم بر عهده داشتم و تست‌های اولیه را هم روی صورت خودم زدم، به نظرم رسید که می‌توانم این نقش را هم خودم بازی کنم.

این در حالی است که هنوز هیچیک از بازیگران اصلی "هابیت" که فیلمبرداری آن سال آینده آغاز خواهد شد، انتخاب نشده‌اند. "هابیت" چهارمین قسمت منظومه سینمایی "ارباب حلقه‌ها" به شمار می‌رود و قرار است سال 2011 اکران شود.

در تاریخ سینما فیلمسازان پرشماری حضور کوتاه مقابل دوربین فیلم خود را به عنوان نوعی امضای یادگاری تجربه کرده‌اند که از مهمترین آنها می‌توان به آلفرد هیچکاک، ژان لوک گدار و کوئنتین تارانتینو اشاره کرد.