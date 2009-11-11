انصراف ابومازن از قدرت به فروپاشی تشکیلات خودگردان منجر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در گزارشی نوشت : شکست نشست سه جانبه نیویورک که با حضور نتانیاهو، اوباما و ابومازن تشکیل شد، نقش بسزایی در تصمیم رئیس تشکیلات خودگردان برای انصراف از تداوم حضور در صحنه اول مذاکرات با رژیم صهیونیستی و آمریکا داشت.

نشستی که با ترغیب گسترده ابومازن توسط سران عرب همراه بود، که وی را مجبور به حضور در آن نشست کردند.

بر این اساس، ابومازن امیدوار بود آمریکا در این نشست فشاری حتی اندک بر طرف اسرائیلی آورده تا یخ مذاکرات سازش شکسته شود. امری که هرگز محقق نشد و ریاست تشکیلات خودگردان را از ادامه راه ناامید کرد.

منابع فلسطینی با اشاره به شکستهای پی در پی ابومازن، از انصراف وی از مناصب دیگر خود در جنبش فتح و سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) خبر می دهند.

تحلیلگران سیاسی با اشاره احتمال بالای حضور نیافتن ابومازن در راس تشکیلات خودگردان، فروپاشی این تشکیلات را در آینده نزدیک پیش بینی کرده اند.

بر این اساس پس از این امر مسئولیت پیگیری مذاکرات سازش با طرف اسرائیلی بر عهده سازمان آزادیبخش فلسطین نهاده می شود.

پیش از این "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد فلسطینی درباره عواقب حضور نداشتن ابومازن در راس تشکیلات خودگردان و احتمال مجبور شدن رژیم صهیونیستی با مذاکره با حماس هشدار داده بود.