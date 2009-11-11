آموزش و پرورش نیازمند تخلف زدایی است/ غیبت غیرموجه بیشترین تخلف

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فتاح ختار پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی آموزشی و توجیهی کارکنان آموزش و پرورش گلستان در گرگان افزود: آموزش در دنیای امروز حرف اول را می زند و جابگاه علم و دانش رفیع بوده و باید از تخلف پیشگیری شود.

وی اظهار داشت: بزرگترین نعمتی که خدواند به انسان داده، عقل و خرد بوده، از اینرو تحقق آموزش و پرورش با دانایی و خردورزی است که دستیابی به این هدف مستلزم فراهم کردن بسترهای مناسب است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای قوانین و مقررات یکی از بسترهای ایجاد عدالت بوده و به هر میزان که بتوانیم قانون را اجراکنیم، به همان میزان بستر عدالت در جامعه ایجاد می شود.

به گفته ختار، سلامت اداری از جمله نکاتی بوده که در نظام اسلامی مورد توجه است و هرچقدر بتوانیم سلامت در نظام اداری را گسترش دهیم در دستیابی به اهداف موفقتر هستیم.

مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت آموزش و پرورش بیان داشت: عدالت یکی از محورهای تضمین کننده اجرای توسعه پایدار در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و ... است.

وی تاکید کرد: ما معتقد هستیم انسانها باید تحت آموزش قرار گیرند و بایدها و نبایدهای کاری به افراد آموزش داده شود و اگر تخلفی رخ داد، برخورد قانونی کنیم.

وی عنوان کرد: باید ابعاد بازرسی و کنترل نظارتی در حین کار به افراد آموزش داده شود و قبل از اجرای کار مشاوره های لازم صورت گیرد.

وی افزود: اگر بخواهیم مدیران خود را تقویت کنیم، چاره ای نداریم که اطلاعات کافی در اختیارشان قرار دهیم و این آموزشها و اطلاعات می تواند بسیار تاثیرگذار و موثر باشد.

ختار عنوان کرد: عدم شفافیت قوانین و مقرارات و تغییرات متعدد دستورالعملها و بخشنامه های اداری از جمله مشکلات بوده که باید در این زمینه شفاف سازی شود.

این مسئول در وزرات آموزش و پرورش بیان داشت: سال گذشته سه هزار و 345 تخلف اداری کارکنان در در این وزراتخانه شناسایی شد که از مجموع تخلفات سه درصد مربوط به گلستان بوده است.

وی مهمترین برنامه دفتر هماهنگی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرروش را پیشگیری از تخلف دانست و گفت: در فرایند زمانی سه ساله 12.5 درصد از شمار تخلفات کاسته شده است.

وی اعلام کرد: بیشترین میزان تخلفات اداری کارکنان این وزراتخانه مربوط به غیبت غیرموجه با 37.5 درصد است.