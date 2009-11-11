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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۹

جام باشگاه‌های آسیا-عربستان

پیروزی القادسیه عربستان مقابل العربی کویت/ نفت امیدیه شکست خورد

پیروزی القادسیه عربستان مقابل العربی کویت/ نفت امیدیه شکست خورد

هفتمین دوره مسابقات واترپلو قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا سه‌شنبه شب در شهر دمام عربستان آغاز شد که طی آن تیم‌های القادسیه و الاتحاد عربستان مقابل حریفان خود پیروز شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌ها در حالی با شرکت 6 تیم نفت و گاز گچساران، القادسیه عربستان و العربی کویت (گروه A مرحله مقدماتی) و نفت و گاز امیدیه، الاتحاد عربستان و الندال سوریه (گروه B مرحله مقدماتی) در استخر استادیوم دمام عربستان آغاز شد که با پیروزی تیم‌های القادسیه عربستان یکی از تیم‌های مدعی رقابت‌ها و الاتحاد عربستان همراه بود. 

در مسابقه افتتاحیه و در گروه A، تیم القادسیه عربستان با نتیجه 11 بر 9 از سد تیم العربی کویت گذشت . قضاوت این دیدار را محمود نصر از کشورمان و "گورگوریان" از مونته نگرو بر عهده داشتند.

دومین دیدار شب گذشته بین تیم نفت و گاز امیدیه، نایب قهرمان سوپر جام واترپلو ایران برگزار شد. این مسابقه به دلیل قضاوت ناعادلانه داور، از روند عادی خارج شد و در پایان برد 10 بر 6 برای تیم الاتحاد عربستان مقابل نفت و گاز امیدیه نماینده کشورمان ثبت شد.

مسابقات واترپلو جام باشگاه‌های آسیا، یکشنبه هفته آینده 24 آبانماه سالجاری با معرفی تیم قهرمان به پایان می رسد. دیدارهای مرحله مقدماتی تا پنج شنبه شب ادامه خواهد داشت و دیدارهای نیمه نهایی و فینال طی روزهای 22 لغایت 24 آبانماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 981311

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