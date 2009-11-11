انتقاد شدید رئیس کمیسیون انرژی از جلسه مجلس و دولت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در نشست شب گذشته دولت و مجلس اعلام شده بود که روسای کمیسیون های اقتصادی درباره موضوع لایحه هدفمند کردن یارانه ها صحبت کنند اما از آنجایی که این جلسه بسیار بی حساب و کتاب بود برخی از روسای کمیسیونها از سخنرانی در نشست مشترک دولت و مجلس انصراف دادند.

وی افزود: هنگام سخنرانی سه وزیر پیشنهادی هم فقط 5 تا 10 نفر از نماینگان صحبتهای این افراد را گوش می کردند و این جلسه بیشتر شبیه سفرهای استانی رئیس جمهور بود.

کاتوزیان تصریح کرد: در نشست شب گذشته دولت و مجلس نماینده ها بیشتر مسائل حوزه های انتخابیه خود را مطرح می کردند و این جلسه تبدیل به میز کار آقایان احمدی نژاد و مشایی شده بود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس موضوع صحبت خود را در نشست مشترک دولت و مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها این گونه بیان کرد: متاسفانه هدفمند کردن یارانه ها آنچنان که باید برای مردم بازگو نشده است و این موضوع باعث افزایش یافتن دغدغه های مردم در ارتباط با آینده شان شده است.

نماینده تهران در مجلس با تاکید بر اینکه بررسی هدفمند کردن یارانه ها در مجلس در صنعت هم اثرگذار شده و بسیاری از سرمایه گذاران دیگر حاضر به سرمایه گذاری نیستند، اظهار داشت: بررسی هدفمند کردن یارانه ها از آنجایی که به درستی برای مردم تبیین نشده است باعث شده تا جامعه نسبت به آینده خود با ابهاماتی مواجه شود.

وی تاکید کرد که باید به حدی موضوع هدفمند کردن یارانه ها برای مردم شفاف شود و ذهن آنان نسبت به این قضیه آگاه شود و جامعه از قوانین مصوب آن آگاه شوند تا بتوانند با اطلاع از موضوع هدفمند کردن یارانه ها مشی درستی برای آینده خود داشته باشند.

وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز برای ما هم ابهاماتی وجود دارد که بعد از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها چه اتفاقی خواهد افتاد گفت: در بخش فرهنگی لایحه ، صدا و سیما باید به خوبی عمل می کرد که متاسفانه در این زمینه بسیار ضعیف عمل شده است.

کاتوزیان در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره سخنان رئیس جمهور و افشاگری وی درباره برخی مسائل گفت که در پی بی توجهی حاضران در جلسه به اظهاراتش ، جلسه را ترک کرده است و برای سخنان سخنرانهای بعدی در جلسه حضور نداشته است .