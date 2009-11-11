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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

نماینده ملایر عنوان کرد:

انتقاد از برخی مدیران وزارت صنایع در حمایت از یک تبعه خارجی سابقه دار

انتقاد از برخی مدیران وزارت صنایع در حمایت از یک تبعه خارجی سابقه دار

نماینده ملایر در صحن علنی مجلس گفت: چرا برخی مدیران وزارت صنایع و معادن از یک قاچاقچی عراقی که پرونده های متعدد قضایی دارد حمایت می کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن ونایی در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در تذکری آیین نامه ای اظهار داشت: یک عراقی در کشور با واردات و قاچاق کالا به ایران موجب ورشکستگی بسیاری از کارخانجات تولیدی کشور شده است.

وی افزود: این موضوع جای تاسف دارد که بعضی ازمدیران در وزارت صنایع و معادن به جای حمایت ازصنایع تولیدی کشور از یک قاچاقچی که پرونده های متعدد در قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی دارد، حمایت می کنند.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر از رئیس کمیسیون صنایع و معادن خواست تا این موضوع را پیگیری کند.

کد مطلب 981313

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