انتقاد از برخی مدیران وزارت صنایع در حمایت از یک تبعه خارجی سابقه دار

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن ونایی در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در تذکری آیین نامه ای اظهار داشت: یک عراقی در کشور با واردات و قاچاق کالا به ایران موجب ورشکستگی بسیاری از کارخانجات تولیدی کشور شده است.

وی افزود: این موضوع جای تاسف دارد که بعضی ازمدیران در وزارت صنایع و معادن به جای حمایت ازصنایع تولیدی کشور از یک قاچاقچی که پرونده های متعدد در قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی دارد، حمایت می کنند.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر از رئیس کمیسیون صنایع و معادن خواست تا این موضوع را پیگیری کند.