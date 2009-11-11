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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۱۷

هشت پرونده تخلفات اداری آموزشی در گلستان تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرروش گلستان اعلام کرد: در سال جاری هشت فقره پرونده تخلف اداری کارکنان در این هیئت تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین آیت پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی آموزشی و توجیهی کارکنان آموزش و پرورش در گرگان افزود: در مجموع این استان سه درصد میزان تخلفات کارکنان آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: در صدد هستیم با ارائه برنامه های آموزشی و توانمندسازی افراد میزان بروز این تخلفات را نیز به صفر برسانیم.

وی خاطرنشانن کرد: بیشترین میزان تخلفات اداری کارکنان این سازمان در استان غیرموجه است که این میزان 38 درصد تخلفات است.

به گفته آیت، در بررسی و رسیدگی به تخلفات در این هیئت بیشترین انعطاف پذیری اعمال شد و سعی کردیم انعطاف لازم را داشته باشیم.

رئیس هیئت بدوی رسیگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: تغییر مکان خدمت، انفصال موقت از خدمت و کسری حقوق از جمله برخوردهایی بوده که با متخلفان صورت گرفته است.

وی یادآور شد: آنچه سرلوحه این هیئت بوده این است که اگر پرونده ای در زمینه تخلف اداری کارکنان تشکیل می شود، سعی شود با تذکر راهنمائیهای لازم صورت گرفت.

گلستان 22 هزار فرهنگی دارد.

کد مطلب 981320

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