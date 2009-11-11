ساعات کاری طولانی زنها سیستم دفاعی بدن آنها را ضعیف می کند

سهیل سلیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کار کردن بیش از حد استاندارد یعنی هشت ساعت در روز میزان استرس زیادی به شخص وارد می کند و استرس زیاد نیز باعث کم خوابی و بی خوابی می شود.

وی ادامه داد: زنهایی که از بی خوابی یا کم خوابی رنج می برند یا دچار استرس زیاد هستند، سیستم دفاعی بسیار ضعیفی در بدن خود دارند و راحتتر بیمار می شوند.

این استاد روانشناسی بیان کرد: وقتی زنی با کار زیاد سلامت خود را به خطر می اندازد، سلامت خانواده اش را نیز به خطر انداخته زیرا به دنبال ابتلا شدن به یک بیماری به دلیل ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن، ممکن است بیماری به راحتی به سایر اعضای خانواده نیز منتقل شود که این امر بسیار نامطلوب است.

سلیمیان خاطرنشان کرد: بسیاری از کارمندان به خاطر ترس از دست دادن شغل مطابق نظر کارفرما ساعات بیشتری کار می کنند که این امر بسیار نامطلوب است.

سلیمیان اضافه کرد: لازم است قوانین مربوطه در زمینه ساعت کار زنها در خارج از منزل در اسرع وقت تصویب شود تا مشکلات زنها بیش از این افزایش نیابد.

وی افزود: البته تاثیر ساعات کار طولانی بر ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن در مورد مردها نیز صدق می کند اما در مورد زنها به دلیل ویژگیهای خاص آنها حساسیت بیشتری دارد.

ساعات کاری طولانی زنها نقش مادری و همسری آنها را کمرنگ می کند

سلیمیان در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: ساعات کاری طولانی زنها نقش مادری و همسری آنها را نیز ضعیف می کند که این امر بسیار نامطلوب است.

وی ادامه داد: بسیاری از زنها به دلیل نیاز مالی خانواده مجبور هستند بیشتر از هشت ساعت کار کنند که این امر باعث می شود از نقشهای خود در خانواده غافل شوند.

استاد روانشناسی دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: البته کسی منکر اهمیت اشتغال زنها در جامعه نیست بلکه منظور این است که زنها بتوانند ساعت کار استاندارد داشته باشند و در نقشهای خود در خانواده نیز موفق عمل کنند.

سلیمیان یادآور شد: کار زنها باید مکمل زندگی آنها باشد و زندگی آنها را به خطر نیاندازد.