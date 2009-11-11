غرق شدن لنج باری حوالی جزیره ابوموسی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، صالح فاخری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این شناور از دبی به مقصد بندر گناوه در حرکت بود که شب گذشته دچار حادثه شد.

وی گفت: پس از اطلاع از این حادثه، بلافاصله شناور ناجی 10 به محل اعزام شد و در عین حال از طریق برجهای کنترل ابوموسی و بندر لنگه موقعیت این شناور به شناورهای متردد در منطقه اعلام شد که در نهایت موتور لنج "یاری مرتضی" که در حال تردد از مسیر حادثه بود موفق شد شش خدمه شناور حادثه دیده را از آب گرفته و در اختیار ناجی 10 قرار دهد.

فاخری در مورد علت حادثه نیز بیان کرد: بدلیل مواج بودن دریا و بار سنگین شناور، شافت پروانه این لنج باری دچار شکستگی شد و در نهایت آبگرفتگی این شناور منجر به غرق شدن آن شد.

وی گفت: کلیه خدمه این شناور سالم هستند و هیچ گونه مشکلی ندارند.

این شناور دارای بار لوازم یدکی بود.