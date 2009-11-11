استکبار ستیزی از ثابتات امام است/ از تمام فتنه ها عبور می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر چهارشنبه در گرامیداشت یادواره 23 هزار شهید استانهای خراسان و شهدای ناجا افزود: یکی از افتخارات استان خراسان این بود که این استان از دورترین نقاط به جبهه های دفاع مقدس محسوب می شد ولی در عین حال افراد زیادی به جبهه های دفاع مقدس می رفتند.

فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: مردمی که در آن زمان می جنگیدند نه تنها حضور علنی و ایثار جان داشتند بلکه ایثار مال داشتند.

احمدی مقدم خاطرنشان کرد: در قرآن بر ایثار جان و مال تاکید شده است و شهدا را زنده دانسته که در این رابطه قرآن می فرماید شهدا زنده اند و از خدا روزی می گیرند.

وی افزود: در آموزه های دینی بر جهاد و پاسداشت مقام مجاهدان تاکید شده است و رسول اکرم(ص) در این رابطه می فرماید: ایمان به خدا و جاری شدن شهادتین و پس از آن گرامیداشت ارزشها اهمیت ویژه ای دارد.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه جهاد تنها جنگ نیست اظهار داشت: جهاد در قله ایمان است و البته جهاد هم ایثار جان و هم ایثار مال است و تنها جنگ نیست و جانبازی و فداکاری در قله جهاد قرار دارد و این است که شهدا را به اوج می رساند.

احمدی مقدم با اشاره به شخصیت شهید شوشتری افزود: شهید شوشتری از افتخارات این استان است و او نه تنها در دفاع مقدس ارزشمند بود بلکه در تمامی جنگها شرکت کرد و در پایان به آرزوی خود رسید.