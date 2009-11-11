جزئیات دیدار رئیس مجلس با آیت الله سیستانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر و به گفته دو نماینده مجلس که در دیدار اخیر رئیس مجلس با آیت الله سیستانی در شهر نجف حضور داشته اند، آیت الله سیستانی در این دیدار با اشاره به گستردگی و اثرات متنوع مباحث مربوط به لایحه مهم هدفمندی یارانه ها و نقدهای کارشناسان اقتصادی در این زمینه تاکید نموده که جا دارد مجلس شورای اسلامی تمام جوانب لایحه هدفمند کردن یارانه ها و تاثیرات آن در زندگی اقشار مختلف اجتماعی را به دقت و با فرصت کافی بررسی کند.

در این دیدار آیت الله سیستانی گفته است : نمایندگان و مجلس و همچنین دولت باید به نقدها و نظرات تخصصی و دلسوزانه توجه کنند تا ان شاء الله با تصویب و سپس اجرای این لایحه مشکلاتی گریبانگیر مردم نشود.

در این دیدار همچنین آیت الله سیستانی انتقاداتی را نسبت به دخالت های بیگانگان و به خصوص برخی کشورهای عربی معاند با شیعیان جهان در امور داخلی عراق مطرح و همچنین نظراتی پیرامون مسائل مختلف جهان اسلام، منطقه و تحولات بین المللی به لاریجانی ارائه کرده است.

در این دیدار آیت الله سیستانی به گرمی از هیئت ایرانی استقبال کرده است.