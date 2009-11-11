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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۴۵

اختصاصی مهر/

جزئیات دیدار رئیس مجلس با آیت الله سیستانی

جزئیات دیدار رئیس مجلس با آیت الله سیستانی

آیت الله سیستانی از مراجع عظام تقلید شیعیان جهان در دیدار اخیر دکتر لاریجانی با ایشان نقطه نظرات و توصیه هایی در خصوص مهمترین مسائل منطقه و جهان اسلام و همچنین نسبت به اهمیت اجرای صحیح لایحه هدفمند کردن یارانه ها بیان داشته است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر و به گفته دو نماینده مجلس که در دیدار اخیر رئیس مجلس با آیت الله سیستانی در شهر نجف حضور داشته اند، آیت الله سیستانی در این دیدار با اشاره به گستردگی و اثرات متنوع مباحث مربوط به لایحه مهم هدفمندی یارانه ها و نقدهای کارشناسان اقتصادی در این زمینه تاکید نموده که جا دارد مجلس شورای اسلامی تمام جوانب لایحه هدفمند کردن یارانه ها و تاثیرات آن در زندگی اقشار مختلف اجتماعی را به دقت و با فرصت کافی بررسی کند.

در این دیدار آیت الله سیستانی گفته است : نمایندگان و مجلس و همچنین دولت باید به نقدها و نظرات تخصصی و دلسوزانه توجه کنند تا ان شاء الله با تصویب و سپس اجرای این لایحه مشکلاتی گریبانگیر مردم نشود.

در این دیدار همچنین آیت الله سیستانی انتقاداتی را نسبت به دخالت های بیگانگان و به خصوص برخی کشورهای عربی معاند با شیعیان جهان در امور داخلی عراق مطرح و همچنین نظراتی پیرامون مسائل مختلف جهان اسلام، منطقه و تحولات بین المللی به لاریجانی ارائه کرده است.

در این دیدار آیت الله سیستانی به گرمی از هیئت ایرانی استقبال کرده است.

 

کد مطلب 981329

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