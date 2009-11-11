رستمی به جمع بازیگران "هفت دقیقه تا پائیز" اضافه شد

سیدجمال ساداتیان به خبرنگار مهر گفت: حضور علیرضا برازنده مدیر فیلمبرداری، میترا آقامیری طراح صحنه، محمد سال‌افزون و علی تیموری دستیار کارگردان و برنامه‌ریز قطعی شده است. طبق برنامه این فیلم 25 آبان در تهران کلید می‌خورد و بخشی از فیلمبرداری آن در شمال انجام می‌شود.

"هفت دقیقه تا پائیز" اثری متفاوت در کارنامه امینی است و در آن هدیه تهرانی، حامد بهداد، محسن طنابنده و خاطره اسدی به ایفای نقش می‌پردازند. این فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده نمایش می‌شود.

امینی فیلم‌های سینمایی "استشهادی برای خدا"، "زمان می‌ایستد"، "دانه‌های ریز برف" و "نامه‌های باد" را در کارنامه دارد.