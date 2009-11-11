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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۵۹

ساداتیان در گفتگو با مهر:

رستمی به جمع بازیگران "هفت دقیقه تا پائیز" اضافه شد

رستمی به جمع بازیگران "هفت دقیقه تا پائیز" اضافه شد

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "هفت دقیقه تا پائیز" به کارگردانی علیرضا امینی از بازی امیرحسین رستمی در این فیلم خبر داد.

سیدجمال ساداتیان به خبرنگار مهر گفت: حضور علیرضا برازنده مدیر فیلمبرداری، میترا آقامیری طراح صحنه، محمد سال‌افزون و علی تیموری دستیار کارگردان و برنامه‌ریز قطعی شده است. طبق برنامه این فیلم 25 آبان در تهران کلید می‌خورد و بخشی از فیلمبرداری آن در شمال انجام می‌شود.

"هفت دقیقه تا پائیز" اثری متفاوت در کارنامه امینی است و در آن هدیه تهرانی، حامد بهداد، محسن طنابنده و خاطره اسدی به ایفای نقش می‌پردازند. این فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده نمایش می‌شود.

امینی فیلم‌های سینمایی "استشهادی برای خدا"، "زمان می‌ایستد"، "دانه‌های ریز برف" و "نامه‌های باد" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 981333

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