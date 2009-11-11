تولید گاز زمستان امسال افزایش نمی یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کشکولی با اشاره به رشد مصرف گاز طبیعی در ایران، گفت: متوسط مصرف گاز طبیعی از ابتدای سالجاری تا پایان مهر ماه بالغ بر 27 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این رشد مصرف گاز در کشور آمار نگران گننده ای به نظر می رسد، تصریح کرد: هم اکنون شکاف میان تولید و مصرف گاز طبیعی روز به روز در حال عمیق تر شدن است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه میزان مصرف گاز مشترکان بخش خانگی و تجاری در ماههای گرم سال روزانه حدود 70 تا 80 میلیون متر مکعب در روز است، بیان کرد: این در حالی است که میزان مصرف گاز در این بخش در فصل سرد سال به 420 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.

کشکولی با بیان اینکه در شرایط فعلی حدود 70 درصد گاز تولید شده در کشور در بخشهای خانگی و تجاری مصرف می شود، اظهار داشت: با این رشد قابل توجه مصرف، مدیریت و سامان دهی مصرف گاز در بخشهای خانگی و تجاری، نیروگاهها و صنایع ضروری به نظر می رسد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه در صورت اعمال 10 درصد صرفه جویی توسط مشترکان در مصرف گاز طبیعی معادل تولید 2 فاز پارس جنوبی گاز ذخیره سازی خواهیم کرد، گفت: ایران هم اکنون از نظر میزان مصرف گاز در جایگاه سوم دنیا ایستاده است، اظهار داشت: در بخش افزایش ظرفیت تولید گاز هم با وجود اقدام های زیربنایی انجام شده اما به نظر می رسد در شرایطی قرار داریم که تا چند سال آینده امکان افزایش تولید گاز در کشور وجود ندارد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به بهره مندی بیش از 57 میلیون و 500 هزار نفر از نعمت گاز طبیعی در کشور، اظهار داشت: همچنین تاکنون 54 نیروگاه،23 هزار واحد صنعتی، 930 جایگاه CNG، 78 شهر و حدود 8 هزار روستا به شبکه گاز ایران متصل شده اند.