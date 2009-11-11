به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، حسن جافر گفت: برگزاری بیش از 50 دوره آموزشی ایمنی در محل معادن کشور و تربیت مدرس «ایران کد» به‌منظور برگزاری دوره‌های آموزشی «ایران کد» با توجه به الزام واحدهای صنعتی و معدنی از جمله آموزش‌های کاربردی از جمله مهمترین فعالیت‌های آموزشی موسسه بوده است.

وی افزود: این موسسه به‌عنوان نماینده انحصاری موسسه AIGS تایلند در ایران تاکنون حدود چهار هزار نفر را در دوره‌های کوتاه‌مدت مقدمه گوهرشناسی، تعیین هویت سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، ارزیابی و درجه‌بندی الماس، طراحی جواهرات با دست و با کامپیوتر، جواهرسازی و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی آموزش داده است که تعداد زیادی از آنها جذب بازار کار شده‌اند.

جافر در مورد آموزش‌های بلندمدت موسسه آموزشی پژوهشی اظهار داشت: این موسسه با اخذ مجوز از وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی در حال حاضر در نظام پودمانی با شرط معدل و ترمی از طریق کنکور سراسری در مراکز علمی کاربردی تحت پوشش این موسسه در استان‌های تهران، قزوین و خراسان‌رضوی دانشجو می‌پذیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 3 هزار نفر در 39 رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی این موسسه در حال تحصیل هستند، پیش‌بینی کرد، با گسترش مراکز علمی کاربردی این موسسه در استان‌های دیگر تا پایان سال آینده تعداد دانشجویان موسسه به 4 هزار نفر برسد.

موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن تحت پوشش ایمیدرو فعالیت می‌کند.