جشنواره استانی شعر دفاع مقدس در خراسان جنوبی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در این مراسم به بررسی جایگاه شعر دفاع مقدس در استان پرداخت و گفت: با توجه به اینکه این استان شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کرده و 50 درصد آنان دانش ‌آموز بوده‌اند، وظیفه ما در مورد نشر ارزشهای آنان سنگین‌تر است.

حسن مجنونی با بیان اینکه 244 اثر از 161 شاعر استان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود، اظهار داشت: از این تعداد 12 اثر در قالب چهار رشته برگزیده شد که چهار اثر از بیرجند، دو اثر از سرایان، یک اثر از بشرویه، دو اثر از قاین، دو اثر از فردوس و یک اثر از سربیشه است.

وی ادامه داد: این جشنواره با محوریت شعر دفاع مقدس با مضامین و مفاهیم عاشورایی، شعر مقاومت (فلسطین و لبنان) و شعر کودک و نوجوان دفاع مقدس در بیرجند برگزار شد.

نماینده دبیر هیئت علمی شعر دفاع مقدس کشور نیز از برگزاری کنگره شعر دفاع مقدس در 18 اسفند ماه در استان فارس خبر داد.

محمد رزمجویی گفت: جشنواره شعر دفاع مقدس تاکنون در 15 استان کشور برگزار شده و تا پایان آذر ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز به بررسی شعر دفاع مقدس پرداخت و بیان کرد: شعر زمانی تاثیر خود را در مخاطب خواهد گذاشت که سراینده آن اهل دل باشد و اخلاص داشته باشد.

عیسی فرهادی تاکید کرد: در اینگونه اشعار باید کلمات را شاعر آنگونه که خداوند می ‌خواهد کنار هم بچیند.

وی از دفاع مقدس به عنوان سند افتخار نسل‌های آینده یاد کرد و افزود: هنر انتقال این سند افتخار بر عهده ما است و شاعر با الهام از تخیل شعر می ‌سراید اما در شعر دفاع مقدس این تخیل به واقعیت تبدیل می ‌شود و شاعر به دنبال تخیل نمی‌ رود.

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: در زمان جنگ با حضور 36 هزار شهید دانشجو و چهار هزار شهید دانش ‌آموز، چهار هزار شهید معلم نیز داشته‌ ایم که این نشانه حضور و تاثیر قشر فرهنگی جامعه در عرصه‌ های مختلف انقلاب و جنگ است.