1300 هکتار از اراضی کال کشف رود باید صنوبر کاری شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس جعفری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: یکی از کانونهای بیماری زای مشهد کال کشف رود است که پسابها و فاضلاب خانگی و کارگاه های نقره کاری که بسیار سمی است وارد این کال می شود.

رئیس منابع طبیعی مشهد اظهار داشت: طول این کال 43 کیلومتر است که این زمینها تحت کشت سبزیجات، صیفی جات و غلات است.

عباسی با اشاره به آلوده بودن محصولات کشاورزی این منطقه افزود: از اواخر سال 87 پروژه صنوبر کاری به جای محصولات کشاورزی آغاز شده است که تاکنون 930 میلیون ریال یارانه در غالب 310 هزار اصله نهال رایگان و دو میلیارد و 430 میلیون ریال وام پرداخت شده است.

وی بیان کرد: 909 خانوار از راه کشاورزی ارتزاق می کند که فقط 54 خانوار در طرح صنوبرکاری شرکت کرده اند.

رئیس منابع طبیعی مشهد عنوان کرد: این طرح با مشکلات زیادی از قبیل کمبود شدید آب، کمبود اعتبارات یارانه ای، عدم جایگاه مشخص ارگانها و سازمانها، نبودن ردیف بودجه ای مشخص، عدم ایجاد رقابت بین کشاورزان، دیر بازده بودن طرح جلوگیری نکردن از کاشت سبزیجات و صیفی جات و عدم مطالعه پروژه در ابعاد کامل مواجه است.