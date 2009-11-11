مراکز رشد در افزایش اشتغالزایی در خراسان شمالی موثر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، رضا شاهین‌فر در جمع صاحبان طرح‌ها و ایده‌های برتر این مرکز افزود: مرکز رشد واحدهای فناور برای حمایت از نخبگان و صاحبان ایده‌ شرایط مطلوبی فراهم کرده و اعتبارات خوبی نیز به آن تخصیص یافته است.

وی تصریح کرد: تاکنون در مجموع 16 اختراع در این واحد پذیرفته شده است که از این تعداد 9 طرح در مرحله پیش‌رشد و هفت طرح در مرحله رشد هستند.

دکتر شاهین‌فر توضیح داد: دوره استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد به دو مرحله "پیش‌رشد" و "رشد" تقسیم می‌شود که گذر از مرحله نخست مستلزم تبدیل ماهیت حقیقی واحدهای فناور به ماهیت حقوقی در قالب تشکیل شرکتهای مختلف حقوقی مورد تایید قانون تجارت جمهوری اسلامی است.

وی گفت: مرکز رشد واحدهای فناور حمایتهایی را در قالب ارائه خدمات مشاوره‌ای علمی و تخصصی، حمایت مالی مستقیم و ارائه فضا و امکانات از شرکتهای فناور پذیرفته شده به عمل می‌آورد تا مبنای حرکتی برای تکمیل ایده‌ها و ارتقا به مرحله تولید باشد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا طی تفاهمنامه به امضا رسیده با صندوق مهر امام رضا (ع) مبلغ 10 میلیارد ریال اعتبار به مرکز رشد واحدهای فناور خراسان شمالی اختصاص یافت.

وی گفت: این اعتبار باید در قالب تسهیلاتی تا سقف هزار میلیون ریال با هماهنگی مدیر مرکز رشد در اختیار واحدهای فناور قرار گیرد که نحوه بازپرداخت آن به صورت اقساط 84 ماهه با بهره چهار درصد پس از سه سال تنفس است که شرایط ویژه حمایتی است.

شاهین‌فر افزود: ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور بجنورد نیز که با دو هزار و 500 متر زیربنا در دست ساخت است تا اوایل سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید که از ظرفیت استقرار بیش از 50 واحد فناور برخوردار است.

وی تاکید کرد: از ابتدای ورود صاحبان فکر و ایده‌های برتر به مرکز رشد زحمات زیادی کشیده شده و ارزیابی‌ها و بررسی‌ها و هماهنگی‌ها انجام شده تا چکیده‌ای از طرحها، برنامه‌ها و ایده‌ها به تولید رسیده و بنگاه‌ها و شرکتهایی ایجاد شود که پایه‌گذار ایجاد تکنولوژی و ساخت زیرساختارها و بسترهای خراسان شمالی و کمک به اشتغال استان باشد.

شاهین‌فر خطاب به مخترعان و صاحبان ایده حاضر در جلسه گفت: طرحها و ایده‌های خود را جدی بگیرید و تلاش کنید تا ایده‌های خود را به مرحله‌ای برسانید که برای خود و دیگران منفعت داشته باشد.

وی اظهار داشت: مرکز رشد واحدهای فناور بجنورد همکاری و علاقمندی خود را برای حمایت از نخبگان، مخترعان و صاحبان ایده اعلام می‌کند.

در این جلسه همچنین یک مدرس دانشگاه به ارائه مباحثی در خصوص ثبت شرکت و قوانین و مقررات آن پرداخت.