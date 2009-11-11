هنوز به جمع بندی نرسیده ام / انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه هفته آینده

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درباره احتمال کاندیداتوری برای عضویت درهیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: بسیاری از دوستان لطف داشته اند ودراین زمینه اصرار کرده اند وخواستار آن هستند که برای عضویت درهیئت رئیسه کاندیدا شوم.

وی افزود: با توجه به عضویت 8 ساله در هیئت رئیسه مجلس در دوره های چهارم و هفتم و سابقه بنده در 5 دوره نمایندگی مجلس عده ای از دوستان اصرار به کاندیدا شدن بنده برای عضویت در هیئت رئیسه هستند.

سبحانی نیا تصریح کرد: در حال حاضر این موضوع را بررسی می کنم و هنوز به جمع بندی لازم در این زمینه نرسیده ام.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: یکشنبه هفته آینده انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه در دستور کار قرار خواهد گرفت و اگر مجلس به بررسی این موضوع نرسید به جلسه بعدی یعنی سه شنبه هفته آینده موکول خواهد شد.