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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۳۸

سبحانی نیا در گفتگو با مهر:

هنوز به جمع بندی نرسیده ام / انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه هفته آینده

هنوز به جمع بندی نرسیده ام / انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه هفته آینده

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: علی رغم اصرار بسیاری از دوستان هنوز برای کاندیدا شدن در انتخابات هیئت رئیسه مجلس به جمع بندی نرسیده ام.

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درباره احتمال کاندیداتوری برای عضویت درهیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: بسیاری از دوستان لطف داشته اند ودراین زمینه اصرار کرده اند وخواستار آن هستند که برای عضویت درهیئت رئیسه کاندیدا شوم.

وی افزود: با توجه به عضویت 8 ساله در هیئت رئیسه مجلس در دوره های چهارم و هفتم و سابقه بنده در 5 دوره نمایندگی مجلس عده ای از دوستان اصرار به کاندیدا شدن بنده برای عضویت در هیئت رئیسه هستند.

سبحانی نیا تصریح کرد: در حال حاضر این موضوع را بررسی می کنم و هنوز به جمع بندی لازم در این زمینه نرسیده ام.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: یکشنبه هفته آینده انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه در دستور کار قرار خواهد گرفت و اگر مجلس به بررسی این موضوع نرسید به جلسه بعدی یعنی سه شنبه هفته آینده موکول خواهد شد.

 

کد مطلب 981344

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