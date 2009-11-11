تعطیلی مراکز تحت پوشش بهزیستی به علت آنفلوانزا شایعه است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، شهرام شیخانی ظهر چهارشنبه در نشست کمیته پیشگیری از آنفلوانزای نوع A سازمان بهزیستی اظهار داشت: هدف اصلی تشکیل این کمیته، پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزای نوع A بوده که در این راستا ‌هزار و 575 نفر از پرسنل سازمان و تمام مراکز تحت پوشش آموزشهای لازم را دریافت کردند.

وی ادامه داد: همچنین ‌هزار عدد پوستر آموزشی و دوهزار عدد پمفلت آموزشی در ارتباط با این ویروس و راه‌ های پیشگیری در مراکز تحت پوشش سازمان در سراسر استان توزیع شده است.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی خراسان جنوبی گفت: در هماهنگی به عمل آمده با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی واکسیناسیون آنفلوانزای فصلی در شیرخوارگاه و مراکز سالمندان از امروز آغاز و پیگیری برای واکسیناسیون پرسنل سازمان و مددجویان در دستور کار قرار دارد.

شیخانی ادامه داد: این معاونت با تهیه چک لیست بازدیدهای مداوم و سرزده از مراکز را در دستور کار قرار داده و موارد نقص ظرف 72 ساعت برطرف شده است.

وی گفت: آمار غائبان مهدهای کودک زیر نظارت سازمان به صورت روزانه برای غربالگری در سراسر استان جمع ‌آوری و به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارسال می ‌شود.

دبیر کمیته پیشگیری از آنفلوانزای نوع A سازمان بهزیستی خراسان جنوبی گفت: نمایندگان سازمان بهزیستی در شهرستانها نیز عضو کمیته سه نفره تصمیم گیرنده در زمینه تعطیلی مدارس و مهدهای کودک آموزش و پرورش شدند.

شیخانی عنوان کرد: آموزشهای لازم در راستای پیشگیری از آنفلوانزا در مراکز زیر نظارت سازمان ادامه دارد.