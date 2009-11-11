شهرداری می تواند در حوزه سلامت نقشی بی بدیل داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایازی در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل سلامت شهرداری تهران با بیان مطلب اظهار کرد: در این میان از اداره کل سلامت شهرداری انتظار می رود با برنامه ریزی و اقدامات بیش از پیش در تحقق این مهم نقش آفرینی کند.

وی تصریح کرد: در این راستا از اداره کل سلامت انتظار می رود که همچنان به توسعه خانه های سلامت در سطح محلات توجه ویژه داشته باشند وهمچنین با وجود تقسیمبندی تهران به 4 هزار بلوک که در 2 هزار بلوک آن حوزه سلامت فعال شده است ضمن ادامه روند موجود پزشکان بتوانند به خوبی در سلامت ساکنان محلات نقش خود را ایفا کنند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: در شهر تهران بیشترین پزشکان و فعالان در حوزه بهداشت و سلامت را داریم که باید برای نقش آفرینی و فعالیت این افراد در محلات خود بسترهای مناسب را فراهم کنیم.

ایازی با تاکید بر اینکه از اداره کل سلامت انتظار می رود که در توسعه مراکز فراموز نیز عزم جدی داشته باشد گفت: تا کنون هشت مرکز فرآموز در شهر تهران احداث و به بهره برداری رسیده است که امیدواریم تعداد این مراکز تا پایان سال به 12 مرکز برسد و به مرور این مراکز ما به ازای نواحی افزایش و توسعه یابد.

معاون امور اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران در ادامه ضمن قدردانی از زحمات و فعالیت دکتر عباس تقی زاده، دکتر محمد مهدی گلمکانی را به عنوان مدیرکل جدید سلامت معرفی کرد و گفت: عملکرد دکتر تقی زاده در حوزه سلامت بسیار خوب بوده و اقدامات بسیار ارزشمند و قابل توجه ای در این حوزه صورت گرفته است و از تجارب ایشان در سایر حوزه ها استفاده خواهد شد.

دکتر تقی زاده مدیر کل سابق سلامت نیز در این مراسم اظهار کرد: در سال 82 که کار خود را در این حوزه آغاز کردیم برای بسیاری این سوال مطرح بود که اساسا فعالیت شهرداری در این حوزه چه ضرورتی دارد اما امروز نه تنها اهمیت و نقش آفرینی شهرداری در این حوزه به خوبی مشخص شده بلکه هر اقدام و کاری که بخواهد در شهر تهران انجام شود باید مسئله سلامت و محیط زیستی در آن دیده شود و مورد توجه قرار گیرد و این مسئله در سلامت شهر و شهروندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: مقرر بود تا پایان سال جاری 250 خانه سلامت در شهر تهران ایجاد کنیم اما خوشبختانه اکنون 284 خانه سلامت ایجاد شده و امیدواریم 90 خانه سلامت نیز در کوتاه ترین زمان ممکن در تهران ایجاد و به بهره برداری برسد.

تقی زاده با تاکید بر افزایش میزان اثر بخشی مدل الماسی بر سطح شهر تهران در حوزه سلامت افزود: اجرای این طرح کاملا مطابق با تمامی رویکردهایی است که مورد توجه شهردار تهران است.

وی ادامه داد: این مدل در سازمان جهانی بهداشت و بسیاری از دانشگاههای معتبر بین المللی مطرح است و می توانیم این مدل را کاملا با شرایط بومی شده کشورمان به آنان ارائه دهیم.

در ادامه این مراسم دکتر گلمکانی مدیر کل جدید شهرداری تهران نیز با اعتقاد بر این که باید تجربه از دیروز، استفاده از امروز و امید به فردا سرلوحه برنامه های این مجموعه قرار بگیرید تصریح کرد: حوزه سلامت منحصر به یک فرد نیست بلکه می بایست تفکر سلامت محوری بین دستگاه های مختلف اجرایی شود.

گلمکانی بر اخلاق محوری اداره های سلامت شهرداری تهران تاکید کرد و افزود: زمانی که اخلاق در محور برنامه ها وجود داشته باشد شفافیت، اثرگذاری و اعتماد سازی به وجود می آید.

گلمکانی افزود: سعی می کنیم در راستای انتظارات و مطالبات شهردار تهران و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران حرکت کنیم تا بستری فراهم کنیم که با ظهور خلاقیتها و شکوفا شدن استعدادهای بالقوه و توانمندی که در محلات وجود دارد برای ارتقا سلامت شهر و شهروندان اقدام کنیم.

مراسم تودیع و معارفه مدیر کل سلامت شهرداری تهران صبح روز چهارشنبه در ساختمان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد و براساس حکمی از سوی دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران محمد مهدی گلمکانی به عنوان مدیر کل سلامت شهرداری تهران معرفی شد.