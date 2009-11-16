95 درصد فرآورده های بیولوژیک کشور در موسسه رازی تولید می شود

حسین لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: رسیدن به این جایگاه برای موسسه رازی بدون تلاشهای محققان این موسسه ممکن نبوده و تلاشهای آنها باعث شده بتوانیم بخش قابل توجهی از فرآورده های بیولوژیک را تولید کنیم.

وی ادامه داد: تولید بیش از 60 نوع فرآورده‌های بیولوژیک به میزان سالیانه 3.5 میلیارد دز در زمینه‌های متنوع باکتریایی، ویروسی و انگلی، موسسه رازی را به یکی از بزرگترین موسسات تولیدی واکسن در جهان تبدیل کرده است.

این مسئول بیان کرد: این موسسه دارای ارتباطات گسترده با مجامع شناخته شده بین‌المللی از جمله سازمانهای بهداشت و خواربار جهانی است و از سوی دفتر مبارزه با بیماریهای واگیر دامی (مستقر در پاریس) به عنوان آزمایشگاه مرجع بین‌المللی برای تشخیص برخی از بیماریها از جمله آبله بزی، آبله گوسفندی و طاعون گاوی معرفی شده است.

لطفی خاطرنشان کرد: این مسئله از اهمیت جایگاه موسسه تحقیقات رازی در عرصه بین‌المللی است و از توانمندیهای این موسسه حکایت می کند.

مدیر کنترل کیفی فرآورده های بیولوژیک موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی عنوان کرد: در حال حاضر کتابخانه و مرکز اسناد علمی و تحقیقاتی موسسه رازی به عنوان کتابخانه مرجع تخصصی در زمینه بیماریهای انسان، دام و طیور مطرح است.

وی اظهار داشت: این کتابخانه دارای حدود 18 هزار جلد کتاب ارزشمند و ده ها هزار مجله و ژورنال خارجی است که از اکثر مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر جهان جمع‌آوری می شود.

موسسه رازی شش وظیفه اصلی به عهده دارد

لطفی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شش وظیفه اصلی دارد که تحقیق در زمینه مبارزه با بیماریهای دام و طیور، تحقیق در زمینه مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام و تحقیق و تشخیص بیماریهای دام و طیور بخشی از این وظایف است.

وی ادامه داد: تحقیق و تولید واکسنها و فرآورده‌های بیولوژیک مصرف دام و طیور و انسانی (پزشکی و دامپزشکی)، تحقیق در زمینه توسعه واکسنها و فرآورده‌های بیولوژیک و تولید سرمها و داروهای شیمیایی مورد مصرف پزشکی و دامپزشکی بخش دیگر فعالیتهای موسسه رازی است.

مدیر کنترل کیفی فرآورده های بیولوژیک موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی عنوان کرد: موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی با بیش از 80 سال سابقه فعالیت به عنوان یکی از قدیمیترین و معتبرترین مراکز علمی و تحقیقاتی کشور شناخته می‌شود.

این مسئول اظهار داشت: این موسسه فعالیت خود را در سال 1303 تحت نظارت وزارت فلاحت و فوائد عامه (وزارت کشاورزی وقت) با تحقیقات در خصوص راههای مبارزه با بیماری خانمان سوز طاعون گاوی که با تلف کردن صدها هزار راس گاو حیات دامی کشور را مورد تهدید قرار داده بود آغاز کرد.

وی بیان کرد: به دنبال این امر، موسسه رازی پس از مدت کوتاهی با تولید و عرضه واکسن موثر علیه بیماری یادشده، دوره نوینی از مبارزه علیه بیماریها در کشور را پایه گذاری کرد.

لطفی خاطرنشان کرد: به فاصله کوتاهی پس از این موفقیت کار بر روی تولید انواع واکسنها و سرمهای مصرف پزشکی در دستور کار موسسه قرار گرفت.

وی اضافه کرد: تحقیق و تشخیص بیماریها و مطالعات علمی جهت مبارزه با بیماریهای دام و طیور و بیماریهای مشترک انسان و دام و تحقیق و تولید واکسن و سرم و سایر مواد بیولوژیک مهمترین هدف موسسه رازی است.

لطفی یادآور شد: تحقیق و تولید بخش عمده ای از واکسنهای دامی و انسانی از جمله واکسنهای اوریون، سرخجه و سه‌گانه (سرخک، سرخچه واوریون) از فعالیتهای مهم موسسه رازی بوده است.