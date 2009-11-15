تابلوهای غیرمجاز در سمنان جمع آوری می شود

شهردار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: از اول آذرماه با اطلاع رسانی گسترده ای که توسط شهرداری انجام می شود همه تابلوهای نصب شده در سطح رفوژ بلوارها، خیابان ها ،جویها و پیاده روها جمع آوری خواهد شد.

وی با اشاره به بند های 14 و 27 ماده 55 قانون شهرداری ها تاکید کرد: طبق این قانون حفظ زیبایی شهری و نظارت بر زیبایی چهره شهر و نظارت بر نصب تابلوهای شهری بر عهده شهرداری است .

خسروی با تقدیر از همکاری مردم در برخورد با متخلفان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده تخلف در نصب تابلوهای سطح شهر مورد را با سامانه 137 در میان بگذارند .

شهردار سمنان با بیان اینکه شهرداری سمنان در اجرای این قانون مصمم و جدی است، خاطرنشان کرد: ‌شهروندانی که تابلوهای غیرمجاز نصب کرده اند شخصا نسبت به جمع آوری این تابلوها اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداری پس از جمع آوری هیچ گونه مسئولیتی در قبال تابلوها ندارد.

وی از شهروندان سمنانی خواست شخصا اقدام به جمع آوری کلیه تابلوهای منصوبه در سطح رفوژ بلوارها، خیابانها، جویها و پیاده روها کنند.