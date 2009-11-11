1700 دانش آموخته دانشگاهی از محل سهمیه کارورزی جذب شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عبدالعلی یوسفی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال 1387 از محل سهمیه کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی هزار و 769 نفر از دانش آموختگان دانشگاهی در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر در مراکز خصوصی و تعاونی مشغول کار شدند که نشان از جذب 100 درصدی سهمیه استان است.

یوسفی هدف از اجرای این طرح را آموزش افراد فارغ التحصیل و تطبیق داده های علمی آنان به صورت عملی و مطابق با بازار کار خواند و گفت: در این طرح دستگاه های اجرایی از جمله بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید، علوم پزشکی، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، تعاون و بازرگانی همکاری لازم را با این اداره کل داشته اند.

وی اظهار داشت: 50 درصد حقوق این افراد و همچنین بیمه حوادث حین کار از طریق ادارات کار و امور اجتماعی و 50 درصد بقیه توسط مراکزی که در آن مشغول کار می شوند، پرداخت می شود.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه یادآور شد: این افراد برای مدت 11 ماه در مراکز خصوصی و تعاونی مشغول فعالیت می شوند.

یوسفی در خصوص سهمیه کارورزی سال جاری استان نیز گفت: تاکنون این سهمیه از طریق وزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ نشده و در صورت اعلام سهمیه از طریق رسانه ها فرایند ثبت نام و زمان آن به اطلاع خواهد رسید.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: سهمیه کارورزی سال 1386 استان 856 نفر از دانش آموختگان دانشگاهی بود.