به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد دنیس رابرت تهیه‌کننده نسخه اصلی در جمع تهیه‌کنندگان این نسخه بازسازی شده قرار دارد. امیل گودرو نویسنده و کارگردان نسخه اصلی در این نسخه هم کارگردانی را بر عهده دارد.

"پدرها و سلاح‌ها" یک اکشن کمدی درباره پدر و پسری است که هر دو پلیس هستند و تحمل یکدیگر را ندارند، اما ناچار در پیگیری پرونده‌های مختلف با هم همکاری می‌کنند. این فیلم تابستان گذشته در ایالت کبک اکران شد.

فروش قابل توجه این فیلم فرانسوی‌زبان بسیاری از تهیه‌کنندگان آمریکایی را برای دریافت امتیاز بازسازی انگلیسی‌زبان آن به تکاپو انداخت و عاقبت سونی موفق به خرید این امتیاز شد. "پدرها" پرفروشترین فیلم فرانسوی‌زبان تاریخ سینما در ایالت کبک کانادا است.

کتلین کندی یکی از تهیه‌کنندگان نسخه جدید در این باره می‌گوید: "پدرها و سلاح‌ها" فیلمی بسیار جذاب و مفرح است و ما از اینکه امکان برقراری ارتباط عده بیشتری را با این فیلم فراهم می‌کنیم، هیجانزده‌ایم.